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科學人／突破性研究！熱水比冷水更快結冰的效應 在量子系統中也出現

科學人／ 文‧袁珮閎
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

2000多年前，亞里士多德觀察到熱水比冷水更快結冰的現象，這個稱為彭巴效應（Mpemba effect）的現象至今依然令人費解。

近日由愛爾蘭三一量子系統團隊的古爾德（John Goold）教授於《物理評論快報》（Physical Review Letters）發表了一項突破性研究，證實這一奇特效應在量子物理領域中也有出現，並揭示了它在量子系統中的運作原理，為實驗的可重復性提供充份的實驗條件。

彭巴效應

彭巴效應是以坦尚尼亞學生彭巴（Erasto Mpemba）的名字命名。1963 年，彭巴在製作冰淇淋時意外發現，熱冰淇淋混合物比冷混合物更快結冰，這一發現最初遭到教師與同學的嘲笑，認為他連最基本的熱力學常識都沒有。

幸運的是，彭巴說服了三蘭港大學（University of Dar es Salaam，前身為東非大學）奧斯本教授（Denis Osborne）幫忙測試他所觀察到的現象，最終確認了這種奇特的現象真的存在，並且共同發表相關的論文。

量子彭巴效應的突破：非平衡熱力學與量子力學的結合

彭巴效應挑戰了經典的牛頓冷卻定律，即物體冷卻速度應與其所處環境的溫差成正比。雖然在宏觀層面上，彭巴效應仍充滿爭議，但在微觀世界中，這一現象有機會透過量子力學的觀點而有所突破。

量子彭巴效應與古典的彭巴效應之間有何差別？量子力學與量子統計力學對微觀世界的理解，讓我們能構建一個更好的熱力學框架來測試這一現象。

研究團隊提供了一個生成量子彭巴效應的理論框架。他們發現，通過對量子系統進行特定的物理轉變（即對系統加熱），反而能以指數速度更快冷卻。這種現象源於量子動力學中的獨特特性，類似於在宏觀層面觀察到的彭巴效應，而其中的關鍵就在於要創造一個複數能量的量子態。

量子技術中的「快速冷卻」

量子系統的穩定性與能否有效減少能量耗散息息相關，快速冷卻對於量子技術更是影響甚深，特別是量子計算和量子通訊以及需要高速運算的人工智慧領域。古爾德教授表示，該團隊已著手開發對熱流與能量耗散最小化的工具，替未來量子冷卻產業提供理論與技術支持。

量子世界中的「冷戰」

這項研究為理解彭巴效應提供了新的詮釋，促使我們重新思考熱力學與量子力學的基本關係，也可以藉此機會能想想「冷」（cool）和「冷卻」（cooling）的含義。

或許隨著更多實驗團隊進入這個領域，量子彭巴效應或將成為量子技術發展的關鍵課題，為熱能管理與能源效率提供嶄新的思路。

資料來源：

1. Moroder, Mattia, et al. "Thermodynamics of the quantum Mpemba effect." Physical Review Letters 133.14 (2024): 140404.

2. Physics team uncovers a quantum Mpemba effect with a host of 'cool' implications

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（本文出自2024.12.05《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

物理科 科學人雜誌 量子計算

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