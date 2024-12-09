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會考衝刺系列／掌握「時代」與「特點」就能得分的漢字形體

聯合新聞網／ 力宇教育

隨著世界棒球12強賽的落幕，國三同學們也得趕緊從中華隊獲得世界冠軍的狂喜中回到現實生活來，準備迎接明年的教育會考唷。

這次我們要來關注的是會考中與「漢字形體的演變」相關的題目，這類型的題目在106年、107年、108年、111年、112年和113年都有出現，出題方式有時是描述某字體的特點讓同學選出正確字體，有時是提供不同的字體圖片，讓同學配合題目選出正確答案，有時則是透過表格的彙整，讓同學選出描述不正確的選項。

基本上同學們只要掌握各字體的時代及特點，相信都可以輕鬆拿下分數。大致了解這類型的考題趨勢後，現在就讓我們跟著吳桐老師一起來看看，當遇到這類型的題目時要如何快速解題吧！

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