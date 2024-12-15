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寫作教室／歷屆學測國寫「知性題」1類考法占大宗 考前倒數可以這樣練

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 范凱婷／撰寫
寫作示意圖。圖／ingimage
寫作示意圖。圖／ingimage

盤點了歷年理性題（又稱知性題）的題型，發現「立場選擇以及觀點說明」的題型占多數，雖然不能確定未來是否以此種方式出題，但仍是值得備考時加強練習的題型。以此，再更進一步分析這些答題脈絡相似的題目型態，發現題目素材描述大多也是相似的以「二段文字說明、對照」為多。這樣一來，我們可以在素材閱讀的練習中，盡可能找尋有類似概念的文章來做比較的練習。知道了理性題出題策略後，接著就要擬定解題以及答題的書寫策略。我們以113年的題目為例，說明解題策略。

113年「貼標籤」的題目中出現了關於「標籤」的甲、乙兩文，閱讀後可知兩文各自代表不同的立場，這也是這種「二段文字說明、對照」題目經常的描述樣態，我們要依此特性比較出兩者差異，這會是後續書寫「立場選擇」時的思考依據。也因為是兩文的比較，因此可以試著在分析時做一張簡表。以標籤為例，簡表如表一。

文章分析簡表。（製表／范凱婷）
文章分析簡表。（製表／范凱婷）

題目文章的描述對照內容十分工整，先以名人定義標籤為開頭，再寫貼標籤行為對人的影響，最後舉例說明。當我們這樣繪製表和後，就可知道其中之差異，進而完成簡答題的內容，同時分析自己是怎麼看待「標籤」的。

最後是立場的選定，當我們表述了自己對於主題的立場後，更重要的是說明自己為什麼這麼想。標籤一題請同學分享貼標籤與被貼標籤的經驗，並且說明看法。

這些描述的重點，其實也就是比較表裡分析的例子和標籤的影響，依照你的經驗可能是談論當自己被選上班長後，做任何事情都高標準對待自己的正向影響，或是特定族群被刻板印象所困擾的負面影響。

藉由以上的示範同學們或許可以試試其他類似題型的歷屆試題，當你反覆操作練習幾次後，你就會發現思考的時間變短了，答題時不再慌張沒有想法。

作文 學測 寫作教室

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