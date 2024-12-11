好讀周報／世紀謎團有解！分析海洋單細胞物種 揭密「先有蛋或有雞」

文／陳韻涵輯

新聞故事：感恩節過了，火雞吃了。許多人好奇，為何很少看到或食用火雞蛋呢？另外，瑞士基因科學家分析海洋單細胞物種，發現其細胞分裂機制與胚胎發育過程相似，且遠比地球上第一批動物出現的時間還早，不僅解答了「先有雞還是先有蛋」的謎團，更為多細胞及生物進化機制提供寶貴線索。

母雞生蛋屬於排卵行為，因此未與公雞交配，依然會排卵下蛋。蛋雞每24小時產下一顆蛋，火雞一周可能只產兩顆。全美火雞聯合會會長威廉斯解釋，「火雞的生命周期較長，平均7個月才下蛋」，蛋雞約5個月就會開始下蛋。

專家指出，火雞的食量比蛋雞大，也需要較大的生活空間，因此消費者的購買成本也較高。在美國，每顆火雞蛋要價3美元（約台幣98元），換算一盒12顆的火雞蛋要36美元（約台幣1170元），反觀市售雞蛋一盒只要3美元。

火雞蛋的體積大，火雞蛋的熱量和每100公克的脂肪含量，是雞蛋的兩倍，火雞蛋膽固醇則是雞蛋的3倍。烹飪專家表示，火雞蛋的蛋黃更濃郁，更適合做醬汁。

先有雞還是先有蛋，這個謎團數百年來困擾著科學家。瑞士日內瓦大學團隊分析2017年在夏威夷海洋沉積物中發現的單細胞物種「C. perkinskii」，發現它在十多億年前就存在，遠早於第一批動物。

研究人員發現，這種古老的單細胞生物具有形成多細胞結構的能力，這些結構與動物的細胞分裂和胚胎發育過程相似。該大學生物化學系「杜丁實驗室」負責人杜丁解釋，這項發現表明，受精卵發育成胚胎的過程，可能早在動物生命出現前就存在，即大自然早在雞出現前，就已具備「創造雞蛋」的遺傳工具。

文獻表明，如雞蛋般帶有硬殼的卵，約在3億年前才出現。

另據德國馬克斯普朗克學會春季發表的論文，研究人員分析古代雞的骨骼遺骸與蛋殼碎片發現，蛋雞定期產蛋的能力，是過去數千年來被人類馴化的結果。野生的紅原雞在大自然環境下，每年只會產下10顆蛋到15顆蛋。古代人馴化的雞失去季節性產蛋的能力，整體下蛋能力提升，馴化的雞則隨著絲路等貿易路線運送到其他地區。