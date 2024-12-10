好讀周報／亞洲首例連體嬰分割、烏腳病防治 台大公布百大貢獻事蹟

文／記者許維寧

國立台灣大學前身為1928年成立的台北帝國大學，將於2028年迎接百歲校慶。台大日前公布首波24件百大貢獻事蹟，公共衛生學院當年致力於投入烏腳病防治，世界衛生組織基於台灣研究，以此創設「全球飲水含砷限值」被世界所用；醫學院則選出「忠仁、忠義連體嬰分割」，是全球首例術後雙雙存活三肢坐骨連體嬰分割，將台灣醫療成就推上國際。

●理學院／首位諾貝爾獎返國服務

理學院院長吳俊傑表示，理學院選出「首位諾貝爾獎返國服務」，中研院院士李遠哲於負笈美國期間設計出全世界第一部通用型交叉分子束儀，後獲得諾貝爾獎，也是首位願返台任教的諾貝爾獎得主，至此大大提升台灣的科學研究能量。

●生農學院／新育成梗稻之祖

生農學院副院長王淑珍則談到，日籍博士磯永吉被譽為「蓬萊米之父」，末永仁被稱為「蓬萊米之母」，1923年末永仁成功在台培植日本梗稻品種「中村」，1926年命名為蓬萊米，之後選出一年兩穫的台中65號，至此成為國內8成新育成梗稻的祖先，而磯永吉戰後仍留任台灣，為台灣培育眾多農學家，為台奠定糧食大計。

日籍博士磯永吉被譽為「蓬萊米之父」。（圖／天下雜誌提供）

●工學院／首座國人完成水庫

工學院土木系教授蔡克銓則表示，工學院選出第一座由國人完成的「翡翠水庫」，1987年啟用，照顧全台四分之一人口的飲水。翡翠水庫結合工程學門的多項應用，包括三階段補充地下水以此避免地層下陷，且水庫符合永續發展，也被美國墾務局評定為世界特優水庫、世界最好的水庫之一。

翡翠水庫照顧全台四分之一人口的飲水。（圖／翡翠水庫管理局）

●公衛學院／烏腳病防治

公衛學院院長鄭守夏指出，公衛學院選出「烏腳病防治」，1950年代末，台南地區居民患上特有的末梢動脈阻塞疾病飽受截肢之苦，台大團隊發現，病因來自居民長期飲用砷濃度超標的河、井水，促使省政府拉自來水管，逐漸根除烏腳病。其後院士陳建仁提出飲水含砷量數項研究，世界衛生組織更依此擬定全球飲水含砷限值，為全世界所用。

●電機學院／第一台迷你電腦

電機學院院長吳宗霖表示，電資學院1970年代開發「台灣第一台迷你電腦」，當年經濟型態正從加工出口區轉型為代工，廣達集團創辦人林百里與金寶電子創辦人溫世仁於電機所研發出第一台迷你電腦，其後林百里於1988年創辦廣達電腦，成為全球最大筆記型電腦製造商，引領資訊產業供應鏈發展。

●文學院／南島語族考古研究

文學院院長鄭毓瑜表示，文學院選出跨世代的考古學研究，為世界提供南島語族文化的證據。二戰時期日本推動南進政策，開始研究南島語族，1930年於墾丁出土25具石棺，成為台灣首次考古發掘，後續透過語言學、考古學發掘台灣南島語族文化證據，證明台灣是南島語族的起點與擴張基點，也是世界性的重大成果。

●醫學院／連體嬰分割

醫學院院長倪衍玄談到，醫學院選出「忠仁、忠義兄弟連體嬰分割」，1979年是世界第四、亞洲第一對，更是全球首例術後雙雙存活三肢坐骨連體嬰分割，將台灣醫療成就推上國際舞台。再者，醫學院致力於Ｂ肝、Ｃ肝防治，首創Ｃ肝相關療法，助10萬國人根治Ｃ肝，成為世界醫療治療指引，1984年也成為首個為新生兒接種Ｂ肝疫苗的國家，並證實可降低兒童肝癌罹患率，為台灣打贏肝炎聖戰。

●生科院／蝦白點病防治

生命科學院院長江伯倫則表示，1990年中國首次出現蝦白點病，台大團隊於1995年鑑定出RNA病毒並開發PCR分子檢測法，之後技轉上市檢測試劑，為養殖戶防治病毒、控制疫情，嘉惠全世界的草蝦養殖。

台大校長陳文章表示，從今年起至2028年，台大將逐年公布百大貢獻事蹟，將邀請同仁撰寫百大貢獻事蹟的背後故事並出書成冊，事蹟也將陳列於百歲紀念館內。