圖表看時事／政治僵局成行動關鍵？圖解南韓戒嚴6小時、彈劾尹錫悅有多難

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聯合新聞網／ 記者顏伶如、潘勛／綜合報導
南韓總統尹錫悅三日晚間發表電視談話，宣布戒嚴。（路透）
南韓總統尹錫悅三日晚間發表電視談話，宣布戒嚴。（路透）

南韓總統尹錫悅三日宣布戒嚴，聲稱此舉旨在剷除親北韓勢力，維護自由憲政秩序。美國新聞周刊報導，一名匿名的尹錫悅辦公室官員受訪坦承，宣布戒嚴其實與北韓無關，而是事涉國內政治情勢。

南韓主要在野黨共同民主黨先前已對尹錫悅發動一連串挑戰，對高階檢察官在內的政府官員共提出廿二次彈劾動議，原本近日將表決。該黨上周也將尹政府提出的六七七點四兆韓元（約台幣十七兆元）預算，刪砍四點一兆韓元（約台幣一千億元）。

連續數月，尹錫悅施政滿意度都在兩成左右徘徊，十一月初公布的民調甚至跌至一成七，這份民調也顯示，五成八南韓人民希望尹錫悅辭職或被彈劾。他的夫人金建希更屢傳爭議，包括被控操縱股價和收受名牌包當禮物，但檢方並未起訴；金建希也傳不當干預國會補選。

南韓中央日報指出，今年四月國會改選，尹錫悅的執政黨國民力量在三百席國會議員席次中只拿下一○八席，最大在野黨共同民主黨獲一七五席，讓尹錫悅在國會面臨嚴重朝小野大困境，成了跛鴨總統，難以推動施政，不但無法通過想要的法案，還疲於否決共同民主黨通過的法案；國內政治緊張，可能是尹錫悅貿然行動的關鍵因素。

尹錫悅會宣布戒嚴以箝制媒體及在野黨，從他就職後的若干動作可見端倪。他當選後一直用民事訴訟、國家法規及刑事偵辦，箝制被他稱為假消息的言論。遭總統辦公室指控散播假消息的記者，便有檢警頻頻突襲其住家與編輯台。

華府智庫戰略暨國際研究中心研究員金艾倫向ＣＮＮ表示，尹錫悅意圖以戒嚴解決他跟在野勢力的政治僵局，「令許多韓國人震驚」。

南韓國會因朝小野大，幾個月來一直處在激烈的政治僵局。金艾倫說，尹錫悅一直積極倡導自由民主卻宣布戒嚴，「難以理解他試圖實現什麼」。

韓聯社報導，根據韓國憲法，只有發生戰爭、動亂及國家緊急事態並有必要投入軍力維護社會秩序時，才能實施緊急戒嚴，高麗大學法學院教授張永洙表示，尹錫悅在無類似情況下發布戒嚴可視為濫權。

慶星大學法律系教授孫烔燮認為，尹錫悅以國會未通過預算案、監察院長與檢察官遭提起彈劾為由宣布實施緊急戒嚴，是破壞憲法秩序的行為，可成彈劾理由；曾任憲法法院憲法研究官的律師盧熙范也說，尹錫悅逾越憲法所賦予的權限行使國家權力，是嚴重的違憲違法行為，足以構成彈劾理由。

南韓戒嚴6小時風暴 製表／國際中心
南韓戒嚴6小時風暴 製表／國際中心

南韓戒嚴 圖表看時事 尹錫悅 彈劾案

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