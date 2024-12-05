新聞中的公民與社會／健保停復保將走入歷史 估增近24億收入

一、時事掃描

「停復保」12月23日失效 健保估增24億收入 健保「停復保」制度將走入歷史，衛福部預告修正「全民健康保險法施行細則」，刪除停復保相關條文4條，增加1條過度條款，今年12月23日起，國人出國即使超過6個月，需持續繳納健保費，不再容許先停保，返國後復保。健保署估計，此次健保改革，可替健保增加約24億收入。【2024/11/23聯合報】

二、命題趨勢

1995年實施全民健保，以強制性社會保險來保障國人健康，並享譽國際，常吸引外國官員前來考察。在實際運作時，健保存在著財政虧損、醫療資源分配不公平、健保資源未妥善運用、出國停保生病返國復保等問題。本新聞命題之關鍵詞：111年憲判字第19號、社會安全制度、強制性社會保險、健保財政、國人的權利義務、法律與政策的預告、行政程序之公開原則等。

三、牛刀小試

111年憲判字第19號【全民健保停保復保案】指出，「全民健康保險法施行細則」第37條第1項第2款規定，健保保險對象得辦理出國停保，返國後得復保；然而此命令卻無法律授權，違反法律保留原則，至遲於判決公告之日起屆滿2年時，失其效力。衛福部在屆滿前預告「全民健康保險法施行細則」部分條文修正草案，預告期為2周，若無異議，12月23日起廢止停復保制度。政府作為除了將健保長期存在「國人出國就停保健保、等生病時就返國復保就醫，機票比醫療費便宜」問題解決，同時也達成哪些目的？(多選)

(A)改變國人就醫的習慣，強化醫院層級收取費用，避免醫療資源的浪費

(B)政策變更透過預告期，讓海外國人充分了解新制，有助於政策的順服

(C)出國的國人需繳交健保保費，健保可增收入，舒緩全民健保財政困境

(D)符合健保強制性社會保險精神，讓國人都在公平風險下分擔繳納保費

(E)國人不管是否出國都要繳納健保費用，讓全體國人履行義務具一致性

答案：BCDE

解析：(A)與醫院層級收取費用、醫療資源果善運用無直接關聯性。

四、歷屆試題

我國全民健康保險制度(全民健保)多年來有著高度的政策滿意度，也受到國際肯定，下列關於這項制度的敘述何者正確？(2020指考)

(A)全民健保的主要目的在於保障國民的基本生活與健康

(B)全民健保制度具有社會互助以及風險共同承擔的意義

(C)全民健保以全民為對象，採被保險人平均付費，具有落實社會公平的作用

(D)全民健保的保費由被保險人、雇主及各級政府分擔，大致可取得收支平衡

答案：B