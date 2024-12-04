科學人／經濟壓力大更容易衝動購物？如何破解財務焦慮的「惡性循環」

聖誕節，禮物、燈光和美食的季節，也是錢包最緊的季節。奇怪的是，經濟壓力越大，我們似乎越容易花錢買東西。

根據瑞典斯科夫德大學（University of Skövde）的最新研究，財務焦慮和壓力會觸發衝動購物行為，而這種行為可能讓財務狀況雪上加霜。該研究已發表於《國際銀行行銷期刊》（International Journal of Bank Marketing）。

購物是短暫的心理紓壓劑？

你可能有過這種經歷：看到商場裡的櫥窗陳列或網路上琳琅滿目的商品——從瑜伽香氛蠟燭到AI控制牙刷，忍不住就下單了。研究指出，這種購物行為像是一種心理安慰，短期內緩解了我們的壓力，但卻讓財務問題更嚴重。

聖誕節加劇了這種現象。研究的作者之一、商業管理學副教授賈拉爾·艾哈邁德（Jalal Ahamed）表示：「節日期間因消費期待增加，財務焦慮往往會惡化，從而導致更多的衝動購物。這種購物行為可能會進一步加重經濟壓力，形成一個惡性循環。」

財務焦慮，讓我們更脆弱

財務焦慮是一種對金錢問題的負面情緒反應，通常與我們的收入狀況、家庭責任和過去的金錢經歷有關。研究指出，低收入、高債務或撫養多個孩子的人群，尤其容易受到財務焦慮的影響。而且，不良的理財習慣和某些性格特質會讓這種情況更加惡化。

在這種情況下，節日期間的壓力變得更加顯著。研究顯示，衝動購物只是財務焦慮帶來的負面影響之一，它還可能影響心理健康、人際關係，甚至生活品質。

就像面對恐懼症一樣

為什麼我們常常選擇「逃避」財務問題？艾哈邁德將財務焦慮比作一種恐懼症，讓我們寧可假裝問題不存在，也不願直視現實。「避免面對恐懼短期內可能帶來一種安全感，但從長遠來看，這只會限制我們的機會，讓問題越來越大。」

例如，很多人在財務焦慮的驅使下，不願查看銀行帳戶，也不願處理債務問題。結果，問題越拖越嚴重，復原的難度也越高。

如何破解這個「壓力循環」？

這項研究提醒我們，對抗財務焦慮的關鍵在於正視它，而不是逃避它。「雖然這可能令人不適，但直面恐懼往往是克服它的第一步，」艾哈邁德指出。

此外，研究也強調了預防財務壓力的重要性。規劃聖誕購物清單、設定預算，或許能減少不必要的支出。同時，社會應對財務困難群體提供更多支持，幫助他們避免落入更深的經濟陷阱。

資料來源：

1. Financial anxiety leads to unnecessary Christmas shopping, say researchers

2. AFM Jalal Ahamed et al, Financial anxiety: a systematic review, International Journal of Bank Marketing (2024).

（本文出自2024.12.02《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）