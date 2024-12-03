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國際小學堂／川普與馬斯克 「交易式」關係

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
有學者認為，馬斯克（右）與川普（左）是「交易式」關係。圖為馬斯克到當時總統候選人川普遇刺地點站台。（法新社）
有學者認為，馬斯克（右）與川普（左）是「交易式」關係。圖為馬斯克到當時總統候選人川普遇刺地點站台。（法新社）

特斯拉執行長馬斯克預計在川普新政府領導「政府效率部」。馬斯克在川普七月遇刺後就正式支持他，為其競選出錢出力。有學者認為，兩人屬於「交易式」關係，馬斯克的新職位將為他帶來影響力，川普則能得到一個忠誠的顧問。

鼓吹去管制化 學者憂利益衝突

馬斯克將與企業家拉馬斯瓦米共同執掌「政府效率部」，該單位旨在削減政府的「過度」管制和浪費；拉馬斯瓦米還提計畫要裁撤教育部、聯邦調查局等聯邦部門。英國廣播公司（BBC）報導，馬斯克的商業利益和美國政府盤根錯節，任何聯邦單位的重大削減措施，都可能對他的企業利益有顯著潛在影響。

根據公共承包網站資料，光是馬斯克創辦的太空探索科技公司（SpaceX），就和美國政府有價值八十億美元的合約正在進行。拉近與政府的關係，可能使該公司進一步得利。

馬斯克近年也多次指控美國監管機構發動瑣碎的調查，阻礙其企業。九月時，針對美國聯邦航空總署（FAA）因SpaceX被控發射火箭時違反許可規定，計畫開罰該公司六十三點三萬美元，馬斯克就揚言提告FAA。

美國現代政治史學者費爾普斯說，馬斯克個人將能從他鼓吹的「去管制化」獲益不少，也認為讓一個富豪、主要企業主執掌聯邦政府鬆綁管制的事務，本身就充斥利益衝突。

費爾普斯也形容馬斯克和川普之間為「交易式」關係；馬斯克的新職位將提供他大量象徵權勢，甚至可能給予讓馬斯克眼中最重要的事項能夠達成的影響力。

川普用人唯忠 馬斯克躋身心腹

英國列斯特大學美國政治教授瓦登則說，這其中可見涉及自我利益，但馬斯克也可能真心相信美國的管制過多、政府官僚主義過甚。

馬斯克可能獲得政策影響力，川普則將得到和他志同道合的顧問。倫敦大學學院美國政治研究中心主任吉弗特說，川普正希望重返白宮後，讓身邊圍繞忠誠於他的人士，而自從馬斯克宣布支持川普，「沒人比他更忠心」。

吉弗特說，馬斯克不只在選戰時全力為川普提供私人和財務支持，如今還成為川普在科技政策、俄烏戰爭等多項議題的親信顧問。

川普當選後與烏克蘭總統澤倫斯基通話，馬斯克也從旁參與；這是馬斯克因對川普忠心，可能換來影響力的一個早期跡象。瓦登說，此事確實非比尋常，正常來說即使是最大的幾個金主，都無法獲得這樣的待見。

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