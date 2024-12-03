國際小學堂／馬斯克真能大砍聯邦支出？

美國富豪馬斯克十月曾為當時共和黨總統候選人川普站台，還在紐約造勢現場聲稱能刪減至少兩兆美元美國政府開銷。川普當選後延攬馬斯克加入新政府，主責提升政府效率。但專家評估若要大砍兩兆美元開支，幾個政府部門恐得關門。馬斯克能說到做到嗎？

聯邦強制性支出 馬斯克難動手

川普十一月初當選美國總統，同月十二日宣布明年一月就職後，電動車大廠特斯拉執行長兼社群媒體X（舊名推特）老闆馬斯克，將與美國企業家拉馬斯瓦米共同執掌新的「政府效率部」。川普說，兩人將打破政府官僚、裁撤多餘管制、刪減浪費並重整聯邦機關結構，協助實現「規模更小、效率更高、官僚主義更少的政府」。

英國廣播公司（BBC）引述美國財政部資料指出，去年十月到今年九月的財年裡，美國聯邦政府支出是六點七五兆美元（台幣約二二一兆元）。馬斯克喊出的兩兆美元，就占了約三成。去年四月，馬斯克接受BBC訪問時說，他二○二二年接手推特後已將員工從八千人裁到一千五百人。踏入川普政府後，馬斯克能同樣大刀闊斧嗎？

事實上，聯邦政府在前述財年支出總額的約一成三，即八千八百億美元，屬於國債的利息支出。若減少此開支，美國政府將面臨違約。此外，聯邦支出還有一大部分屬於法律規定必須支付的「強制性支出」，這包括用於社會安全制度的一點四六兆美元，占比約兩成二，主要是供應美國人的退休金。

其他大宗強制性支出還有聯邦醫療保險（Medicare），這是政府資助的醫療保險項目，服務對象主要是六十五歲以上美國人。

裁量性支出兩成五 含國防教育

理論上，川普新政府較容易刪減的是「裁量性支出」，這類花費不屬於美國法律訂定的固定支出，而是每年須由國會表決通過。

裁量性支出包括八七四○億美元國防支出，占比約是總體開支的一成三，以及一三七○億美元的運輸方面支出，占約百分之二。教育、訓練、就業和社會服務開支則有三○五○億美元，約占百分之五。美國國會預算處指出，裁量性支出共占二○二三財年聯邦開支的兩成五。

大規模節流 恐會引發公眾反彈

分析家計算，若兩兆美元全要從裁量性支出中刪減，運輸、農業到國土安全的幾個部門都將關門。許多美國公共財政專家，其中不乏原則上支持減少政府開支者，都懷疑能否在短期內做到如此大規模節流，同時避免重要政府功能運作瓦解或重大公眾反彈。

美國財政部指出，聯邦政府支出在美國經濟的比重今年約兩成三。相對許多已開發國家已明顯較低。國際貨幣基金組織（IMF）也預測，美國聯邦政府加上各州政府的支出，今年將是國內生產毛額（GDP）的三成七五，就比例上低於英、德和法國。

對未來改革方向，馬斯克與拉馬斯瓦米十一月廿日已在華爾街日報發表長文說，未來擬與白宮預算管理局合作，朝撤銷法規、減縮政府與降低成本等三個方向改造聯邦政府。政府效率部將專注以現有法規為基礎，透過行政命令展開行動，不會推動新的立法。

兩人說，政府效率部將檢視聯邦政府法令，並由川普透過行政命令安排，即時暫停執行部分法規，之後再檢討並撤銷。大幅刪除不必要的聯邦規範後，便能大量裁減政府機構人員。儘管美國總統與政務官依法不得開除公務員，但法規也允許若未針對特定人士，能減少工作團隊數量。兩人也說，聯邦機關人員必須每周進辦公室五天，這個要求「可能產生我們樂見的自願離職潮」。