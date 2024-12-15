寫作教室／圖表科普難捉摸？歷屆學測國寫「知性題」盤點 下筆前可先這麼做

你是否有這種經驗，朋友相約去餐廳聚餐，朋友只說了店名，沒有告知確切的地址，你該如何找到正確的地點赴約呢？拜科技之賜，我們大概會打開手機裡的地圖APP，輸入店名後APP就會提供你幾種可能到達的方法。大眾交通工具該怎麼搭、騎腳踏車路線應該怎麼走，甚至是不同交通工具的轉乘等等，你只要思考要選用什麼移動方式對你而言是最佳路徑。

其實寫作測驗理性題（又稱知性題）的準備就像是前述找餐廳的過程，答題就是如何到達那間餐廳的展現，你選用的移動方式以及最佳路徑就是你要選擇的書寫策略。因此，在準備考試前了解歷年來的題目有哪些題型，其對應的書寫策略是哪些，就顯得更為重要，這樣一來才能在測驗的當下快速進入答題狀態。

回顧學測寫作題型變成兩大題後，理性題出題有從圖表訊息統整、科普文章分析到各類主題文章的綜合比較，看似千變萬化難以捉摸，但實際上還是有規律可循。我們可以試著分析其中脈絡，掌握理性題出題邏輯的共同特徵，也許就能更明白理性題出題方向以及答題要點。

我們首先回顧歷年理性題的題目型態，包含題目訊息的呈現以及提問的方式。

表格中明顯可見「提問方式」有多達六次的立場、觀點「二擇一」，可見這是理性題常見的出題脈絡，是可以加強練習的題型。