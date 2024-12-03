好讀周報／明星、網紅都愛用 英劍橋、柯林斯詞典公布2024年度代表字

文／陳韻涵輯

新聞故事：英國劍橋詞典和柯林斯詞典先後公布2024年度代表字，分別為代表心想事成的「manifest」，以及重新詮釋為自信、獨立的「brat」。相較之下，澳洲麥覺理字典的年度字為負面的「enshittification」（垃圾化），指服務品質下降。

劍橋詞典上月20日揭曉年度代表字為「manifest」，意思是透過自我肯定的信念，相信自己能實現目標，進而夢想成真，此正念思維受到歌手杜娃黎波等名人推崇。

manifest源自拉丁語和法語，原本是形容詞，指「明顯的、清楚的」，後來變成動詞，代表「清楚顯現某事」。

劍橋詞典指出，manifest在20世紀初開始被用來表達「刻意或無心插柳的將想法深植心中並實現」，該出版社去年5月才收錄manifest的新定義。

明星、網紅、關鍵意見領袖今年愛用manifest一詞，常見於社群媒體和流行榜。劍橋詞典出版社經理溫達林‧尼科爾斯說：「manifest的查詢量明顯上升，該詞彙在各類媒體的能見度極高，展現詞語含義與時俱進。」

杜娃黎波表示，manifest是她演藝職涯的大功臣。她以6月參加全球規模最大的露天音樂節「格拉斯頓柏立表演藝術節」舉例說：「我第一次作音樂時，就夢想成為該藝術節的主角。我每次錄音和寫歌時都會思考，這種想法和動機在我腦海中茁壯，manifest很強大。」

美國體操天后拜爾絲則表示，母親鼓勵她寫下目標，每天看並朝著目標邁進。她說：「你必須把它寫下來、說出來、每天看它，就有可能實現。」

另外，英國「柯林斯詞典」11月也公布年度代表字「brat」，這個字經過英國歌手酷娃恰莉重新詮釋，當作專輯名稱。brat原指調皮搗蛋的小孩，現在多了「自信、獨立和享樂主義的態度」的意思。無獨有偶，另一個由網紅帶起的年度熱門用字則是網路字典「Dictionary.coｍ」評選出的「Demure」（端莊）。

澳洲「麥覺理字典」則選擇「enshittification」（垃圾化）作為年度詞彙，指某種服務的品質下降，導致產品或服務變差，尤其是線上平台。愈來愈多人發現，曾經評價很好的數位服務每況愈下。這個詞最初由加拿大作家多克托羅（Cory Doctorow）創造，指應用程式或數位平台起初很好用，但隨著業者追求盈利而惡化的過程。