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好讀周報／美統計大學畢業「最薪酸」10系 藝術占大宗、失業率也偏高

聯合報／ 好讀周報
美調查列出大學畢業後「最薪酸」的10大科系，其中又以藝術相關科系最多。（圖／美聯社）
美調查列出大學畢業後「最薪酸」的10大科系，其中又以藝術相關科系最多。（圖／美聯社）

文╱編譯徐榆涵

大學究竟念什麼最有「錢途」？紐約金融公司近日進行研究後，列出大學畢業後「最薪酸」的10大科系，其中又以藝術相關科系最多，包括「工作室藝術」（Studio Arts）和「視覺和表演藝術」（Visual and Performing Arts），年薪中位數4萬美元（約台幣128萬元）。

CNBC報導， 美國國家教育統計中心（NCES）在2022年統計發現，年齡在25歲至34歲之間、擁有大學學歷的員工，年薪中位數為6萬6600美元（約台幣214萬元），但擁有高中學歷僅為4萬1800美元（約新台幣134萬元），不過報導強調，並非所有念大學的人，薪資都會提升。

報導引述紐約消費金融服務公司「Bankrate」的研究結果，列出10個畢業後薪資最低的大學科系，其中以藝術相關科系占大宗，而最低薪的是「工作室藝術」和「視覺和表演藝術」，年薪中位數僅4萬美元（約台幣128萬）。再來是「戲劇和劇場藝術」（Drama and theater arts）年薪中位數為4萬4000美元（約台幣141萬），以及雜項美術（Miscellaneous fine arts）、美術（Fine arts）的4萬5000美元（台幣約146萬元）。

再來是「臨床心理學」（Clinical psychology），年薪中位數僅4萬4500美元（約新台幣143萬）、「影像藝術」（Film, Video and Photographic Arts）的4萬6000美元（約新台幣148萬）和「圖書館學」（Library Science）的4萬8000美元（約新台幣154萬）。

最後則是「傳播科技」（Communication Technologies）的5萬美元（約台幣160萬）以及不包含法語、德語等常見外語的「其他外語」（Other Foreign Language），年薪中位數為5萬3000美元（約台幣170萬）。

Bankrate藉由年薪中位數，再搭配失業率和繼續升學比例等其他數據，列出上述10個大學畢業後的「最薪酸」的科系。

至於上述科系的失業率，其中以「影像藝術」和「傳播科技」最高，分別達5.5%和5.3%，報導指出，藝術相關科系畢業的收入前景較低，失業率也偏高，這些因素都使其被評為最不具價值的大學科系。

Bankrate還發現，包含臨床心理學、其他外語和圖書館學等科系的大學畢業生，繼續升學攻讀碩博的比例很高，顯示它們若想獲得較高的薪水，可能得藉由升學才有機會。

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