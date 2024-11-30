台大政治跨域資通產業 緯穎董座洪麗寗親揭與「年輕世代」共事秘訣

緯穎科技的董事長暨策略長洪麗寗（Emily），是位從不自我設限的科技女傑，畢業於台灣大學政治系，卻踏入資通訊業擔任行銷業務，並養成了對趨勢的敏銳洞察力。因此早在雲端概念萌芽之初，她就看準並投身於緯創資通的雲端事業體中，與工研院合作打造雲端資料中心。

想法靈活的她一反傳統，改採直接為終端客戶設計並製造的原廠直銷（ODM-Direct）模式，打入雲端伺服器市場，果斷抓住雲端產業高速成長的契機，也趁勢帶領緯創一批同仁成立緯穎科技，直接服務微軟、Meta等國際級雲端服務供應商。如今AI又掀起一波產業革命，洪麗寗這名經驗豐富的船長將帶領緯穎迎接下一個巨浪。

林詠翔（以下稱Vincent）： Emily，你大學選擇就讀的是政治系，是什麼樣的機緣讓你來到資訊產業，而且一待就是數十年？

洪麗寗（以下稱Emily）： 我大學讀的是台大政治系。當年我的數理成績其實也很好，但因高中時受到老師的影響，對社會科學產生了莫大興趣，加上受到身邊許多文藝青年同學的薰陶，所以才選擇文組，因緣際會進到了政治系。

1980年代，我進入宏碁電腦服務。當時台灣的資訊產業剛萌芽，充滿了機會和挑戰，而我正好搭上了這班順風車。雖然我的背景和資訊工程沒有直接關聯，但回想起來我大學時最喜歡的課程之一是「理則學」，這門課的本質就是邏輯，而邏輯思考的能力在任何領域都是非常重要的，尤其在資訊產業中。直到現在，我仍習慣運用邏輯在各種情境下進行推論與辯證，做出關鍵決策。

Vincent： 資通訊產業相當倚重年輕的工程師。在與跨世代的年輕人共同工作的過程中，你有什麼秘訣或是心得？

Emily： 緯穎科技成立於2012年，本身就是一家年輕的公司，目前我們的員工平均年齡33歲，其中40歲以下的年輕人就佔了八成。對我而言印象很深刻的一點是，現在年輕人的工作價值觀很重視「利己利他」，他們渴望從工作中獲得成就感，並且為社會帶來正面影響。對此，緯穎科技也做了許多制度上的調整與思考，從而給予年輕同仁發揮的空間和機會。

我認為，與年輕世代共事，最重要的是用「敏捷」（agility）取代傳統的效率思維，保持開放的心態，願意學習並適應新的工作模式和價值觀。透過理解、包容和引導，才能打造一個讓不同世代都能發揮所長的工作環境。

Vincent： 你如何看待生成式AI的浪潮？緯穎科技在AI產業鏈又扮演怎樣的關鍵角色呢？

Emily： 我認為目前的AI浪潮，可能如同以前網路發展的早期階段，雖然生機蓬勃，但真正的殺手級應用尚未出現。AI若要成為一個永續發展的產業，除了運算速度和資料量，更需要開發出真正具有市場價值的應用，才能支持產業的長遠發展。

由於AI運算需要消耗大量電力，因此緯穎科技把開發節能伺服器視為首要目標。具體來說，就是盡可能改善電力使用效率（power usage effectiveness, PUE），例如使用風流設計讓機房減少對冷氣的依賴，並研發液冷散熱技術，希望有效解決AI伺服器的高運算密度帶來的散熱挑戰，提升伺服器運作的穩定性和效率。

Vincent： 緯穎科技相當鼓勵員工跨域學習新的技能，甚至在公司內部舉辦「黑客松」（hackathon）。可以跟我們分享背後的理念嗎？

Emily： 緯穎科技在2019年開始進行內部的數位轉型，期許每位同仁都具備運用數位工具的能力。我們請IT同仁教授程式語言或AI協作等工具，並舉辦了內部「黑客松」競賽，讓同仁把學習到的新技能應用到實際工作中，開發各種自動化流程來提升工作效率。

舉例來說，2019年緯穎科技財務部門的同仁就運用公司內部的數據和工具，開發出一套自動化財務報表系統，把原本需要數小時才能完成的會計帳務流程，簡化到20分鐘就可以產出報表，這項成果也讓他們在黑客松競賽中脫穎而出。我相信，當企業採用這種由下而上的策略，邀請員工主動參與數位轉型，就等同於給他們魚竿並教他們釣魚，能夠激發員工的創造力和潛能，進而為公司帶來更大的價值。

洪麗寗的企業家之路 ・ 1979年 取得台灣大學政治系學位。 ・ 1981年 進入宏碁電腦任職，開始累積豐富的資訊產業經驗。 ・ 2001年 緯創資通自宏碁集團分割成立 ; 擔任緯創資通業務行銷最高主管，負責全球業務運作管理。 ・ 2010年 擔任緯創資通雲端事業總部總經理，積極推動雲端策略佈局與發展; 當選台灣雲端運算產業協會首屆理事。 ・ 2012年 隨緯穎科技創立，擔任副董事長暨執行長，專注於雲端IT基礎架構及超大型資料中心產品。 ・ 2015年 擔任台灣開放運算計畫（OCP Taiwan）主席，推動雲端產業與硬體開源社群的發展。 ・ 2023年 升任緯穎科技董事長。

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（本文出自2024.11.01《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）