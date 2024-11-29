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國中自然／疫苗如何為我們建立防護罩？ 一圖了解疫苗的原理

聯合新聞網／ 力宇教育

時序進入秋冬季，也是流感好發的時刻，同學們有沒有勤洗手、戴口罩呢？除了自我的衛生管理外，也可以選擇接種流感疫苗來幫助預防或降低流感及併發症，同學們知道疫苗是如何為人體建立防護的嗎？答案就在這次的影片中喔！

從出生到長大我們接種過的疫苗種類雖有不同，但應用的原理大致相同，疫苗注射屬於人體專一性防禦的應用，力宇教育的李鴻老師用圖表搭配淺顯易懂的講解，幫助同學們了解疫苗的相關知識。快點開影片，一起來學習吧！

★人體的防禦分成三道防線，除了專一性防禦外，還有哪些防禦作用呢？全影片對防禦作用有更完整的介紹，點擊下方【延伸資訊】可以了解更多訊息喔！

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