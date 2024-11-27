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英語閱測／12強賽中華隊奪冠 用20單字了解台灣棒球歷史新頁

聯合新聞網／ 力宇教育
中華隊在2024年世界棒球12強賽中，以4:0完封日本拿下冠軍，締造歷史佳績。 圖／法新社
中華隊在2024年世界棒球12強賽中，以4:0完封日本拿下冠軍，締造歷史佳績。 圖／法新社

台灣在2024年WBSC 12強棒球賽中，不僅首次奪冠，還打敗了日本隊，贏得了史無前例的榮耀！這次比賽展現了台灣棒球的實力，讓全世界看到我們的熱血與團結。

力宇教育提供了一則生動的英文文章，描述這次精彩的比賽故事，不僅可以讓你了解更多台灣棒球的驕傲，也能幫助你提升英文閱讀能力，一起來看看這段激勵人心的歷程吧！

本篇文章的閱讀測驗難度為國中會考程度，同學可先進行文章閱讀，閱讀完後，會有三個測驗題目，幫助你檢視自己對文章內容的理解。在進行英文閱讀測驗時，請特別注意！此次單字偏難，同學別害怕遇到不熟悉的單字，試著順暢地閱讀，不必每個字都理解，只需掌握文章的大意，透過上下文就能順利看懂文章。做完測驗後，別忘了觀看Yvonne老師的解說，進一步了解單字的意思及文章內容。

做完測驗後，請點選下方觀看Yvonne老師的解說，進一步了解單字的意思、文章內容，以及閱讀題目的解析。

對於這類富有知識性的文章，是否還想學習更多呢？力宇教育推出的《英語閱讀素養100篇》線上課程，涵蓋各種領域和議題的閱讀文章，並配有外師和中師的詳細解說及延伸學習內容。這不僅能幫助同學提升國中英語會考的閱讀能力，還能讓你接觸課本中未涵蓋的知識，拓展學習視野！

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【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語閱讀素養(2)

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10561

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語3上(108新綱)適用113學年

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10556

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語會考總複習(適用114年會考)

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10390

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