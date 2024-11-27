科學人／首次成功拍攝銀河系外巨星特寫 一窺恆星如何邁入生命末期

科學家首次成功拍攝到銀河系外一顆名為 WOH G64 巨星（giant star）的特寫照片，相片裡展現前所未見的細節。該研究團隊在11月21日發表於《天文與天文物理》（Astronomy & Astrophysics）的論文指出，這顆位於大麥哲倫雲（Large Magellanic Cloud）內、離地球約16萬光年的巨星，直徑是太陽的1500倍，可能正接近生命的終點。

過去想要清楚觀測 WOH G64 一直被認為是不可能的任務，因為這需要直徑超過100米的望遠鏡。最近，天文學家利用歐洲南方天文台（ESO）的四台超大望遠鏡干涉儀（VLTI）利用GRAVITY合成影像，成功捕捉這顆紅超巨星的真實面貌，讓我們得以一窺恆星進入生命末期的過程。

智利的安德烈斯貝洛Universidad Andrés Bello）天文學家大中惠一（Keiichi Ohnaka）表示：「WOH G64 為我們提供了一個研究恆星在超新星爆炸前的絕佳機會。當然，這是以天文時間尺度來說的『超新星前』，並不是指今天、下週或明年。」

天文學家比較了這次的影像與過去的舊數據，發現 WOH G64 在過去十年間變得更加暗淡。從照片來看，這顆恆星被一層霧狀的卵形薄膜包覆，大中惠一推測這可能是噴出的氣體與塵埃所形成，隨著噴發物質的增加，恆星的亮度逐漸減弱；論文的共同作者、英國基爾大學天文台主任盧恩（Jacco van Loon）認為，WOH G64 這種劇烈變化可能是超新星爆炸的前兆，但我們需要更多觀察到的證據來確認。

不過，隨著 WOH G64 變得愈發暗淡，接下來要捕捉更多影像細節的難度更高。但是，ESO 的下一代的系統GRAVITY+ 將可能改變現狀。大中惠一總結表示：「後續的觀測讓我們對理解這顆恆星的生命進程非常重要。」

這次成功的拍攝到 WOH G64 不僅是技術上的突破，也為天文學家打開了一扇觀測恆星生命末期的窗。

（本文出自2024.11.22《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）