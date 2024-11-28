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新聞中的公民與社會／罰鍰提高5倍繳不出 滯台移工到案再失聯

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
失聯移工罰金自一萬提升至五萬，移工不願繳交罰金、加上行政程序冗長，導致失聯移工不斷攀升，「一邊遭到退貨、一邊危及治安」情形，正在全台上演。示意圖，非新聞當事人。記者侯永全／攝影
失聯移工罰金自一萬提升至五萬，移工不願繳交罰金、加上行政程序冗長，導致失聯移工不斷攀升，「一邊遭到退貨、一邊危及治安」情形，正在全台上演。示意圖，非新聞當事人。記者侯永全／攝影

一、時事掃描

失聯移工到案繳不出罰鍰再失聯 衍生治安隱憂裕

今年上半年，基隆某派出所警方帶著六名失聯移工到移民署基隆專勤隊投案，驚覺其中三人已在桃園「自首」，卻因繳不起五萬元罰鍰、又無法被收容，遭桃園專勤隊「退貨」後轉向基隆，最後因為二度被退，再度失聯。【2024/11/11聯合報】

二、命題趨勢

1991年我國正式引進外籍移工，2024年9月移工人數為805,976人，包括產業與社福移工，主要來自印尼、越南、菲律賓、泰國，失聯移工人數則有88,881人。本新聞命題之關鍵詞：《入出國及移民法》、失聯移工、移民署收容所、行政罰(罰鍰)、移工犯罪圈、政府跨部會合作處理移工之機制等。

三、牛刀小試

《入出國及移民法》修正後，滯台移工的罰鍰提高5倍，1萬元以上5萬元以下。若是失聯移工自行投案，卻繳不出罰鍰，移民署就不能將其收容至收容所，而是請離後催繳，再不繳交才能註銷自行投案條件，待該失聯移工再次到案，才能以「查處」名義收容；因此造成查處成為常態化、失聯移工自行到案卻無法迅速遣返、失聯移工收容爆量、衍生「移工犯罪圈」治安隱憂等問題。《入出國及移民法》修法後，出現何種現象？

(A)修法後產生不確定法律概念，造成移民署無法收容失聯移工

(B)為了解決移工犯罪現象，移民署可直接開罰二次失聯移工6萬元

(C)未衡平各方利益，以使立法及法律適用結果，不利維持社會秩序

(D)移民署不能將繳不出罰鍰之失聯移工收容至收容所，是基於無罪推定原則

答案：C

解析：由於執法效果，反而讓失聯移工無法加速遣返，甚至造成治安危機，產生立法目的無法達成。(A)確定法律概念，但移民署依法不能收容未交罰鍰之失聯移工(B)罰鍰金額在1-5萬之間，不能低於1萬或高於5萬(C)此為行政法規，與刑法之無罪推定原則無關。

四、歷屆試題

依據現行《營業稅法》的相關規定，「酒家及有女性陪侍之茶室、咖啡廳、酒吧等之營業稅稅率25%」。原本高稅率之初衷乃寓禁於徵，但由於其營業時間多在深夜，國稅局派人查定課徵不易。日前有學者建議，應將上述特種餐飲業之營業稅大幅調降，回歸一般營業稅率5%，如此可以鼓勵民眾至特種餐飲業消費時索取發票。依上所述，如果立法院最後通過稅率調降，下列何者正確？(2009指考)

(A)稅率調降之後，政府稅收可能會增加 (B)利用發票來查核稅務的成本相對較高

(C)稅率調降，將會減少民眾的消費次數 (D)稅率調降，會使特種餐飲業家數減少

答案：A

修法 失聯 移工 移民署

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