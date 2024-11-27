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好讀周報／坐馬桶滑手機罹痔瘡風險增！專家分享如何改善排便

聯合報／ 好讀周報
示意圖。圖／Ingimage
示意圖。圖／Ingimage

文／陳韻涵輯

新聞故事：11月19日是「世界廁所日」（World Toilet Day），許多人習慣把手機帶進洗手間，原本上廁所只要3分鐘，卻變成坐在馬桶上滑手機15分鐘。專家對此提出警告，長時間坐在馬桶上不僅會有損健康，且會增加罹患痔瘡的風險，或使骨盆底肌肉的肌力衰退。

美國德州大學西南醫學中心外科部專精直腸的助理教授賴薛（Lai Xue）說：「當病患向我訴說病情時，我發現他們花很多時間上廁所。紐約長島石溪醫學中心助理教授、發炎性腸道疾病研究中心主任法拉‧蒙祖爾（Farah Monzur）則表示，人們每次上廁所的平均時間應該要在5到10分鐘之間。

賴薛指出，地心引力讓我們平穩站立，相同的引力也迫使人體要努力將血液送回心臟，但橢圓形的馬桶座會壓縮臀部，使直腸的位置變得比平常坐著時更低，隨著重力影響，增加的壓力就會影響血液循環。

賴薛說：「血液流動變成單行道，血液回不去心臟」，讓肛門和直腸周圍的血管擴張、充血，增加罹患痔瘡的風險。此外，坐在馬桶上滑手機往往會忘記時間流逝，但人們不自覺的出力排便，持續出力加壓導致痔瘡。

賴薛說：「我們看到愈來愈多的人在廁所消磨時間，這對直腸、肛門和骨盆底肌肉非常不健康。」蒙祖爾表示，除骨盆底肌肉肌力衰退、過度出力外，久坐馬桶也會增加直腸脫垂的風險。直腸脫垂是指直腸內層或腸壁都變得萎縮下垂，甚至脫出肛門外。

骨盆底肌肉是另一種因長時間坐廁而變弱的肌肉，賴薛解釋，骨盆底肌肉是人體排便的重要門戶，骨盆底肌肉與其他部位合作，確保糞便順利排出，而長時間久坐累積的壓力會讓骨盆底肌肉受損。

除了不要在馬桶上坐太久之外，美國國家醫學院建議，成人每天要喝水2.7公升到3.7公升。美國農業部指出，成人膳食纖維建議攝取量為每1000大卡的食物需含有14公克的以上膳食纖維。賴薛表示，膳食纖維和水分可軟化糞便，使其容易排出。

世界廁所日2001年由世界廁所組織創立，旨在提升公眾重視廁所和公共衛生。聯合國2013年將世界廁所日定為國際紀念日，強調改善全球衛生條件對健康、尊嚴和環境的重要性。

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