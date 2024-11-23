科學人／聚焦10大科學議題 在日照最短那天與專家面對面交流

重點提要 1. 「科學人年會」是一場科學沙龍， 選在一年日照最短的一日，為科學愛好者補足科學能量。 2. 聚焦10大科學議題：宇宙、太空科技、腦科學、睡眠、人類演化、瀕危物種、淨零碳排、核融合、人工智慧、量子電腦。 3. 以科學相聲為10場科學短講揭開序幕，在專場交流與跨界論壇中，科學家將與觀眾面對面問答。

我們總算走出世紀病毒COVID-19的陰霾，而人工智慧（AI）的各式各樣應用正滲透你我的生活與工作，量子科技彷彿瞬間從理論落實到產線、並從世界湧向台灣……這兩年，科技的急速進展令人目不暇給，科學研究的每一個突破，都正在把未來帶到我們眼前。

你應該沒錯過韋伯太空望遠鏡升空的實況轉播，也聽聞太空衛星產業就要起飛；你長期追蹤腦科學的最新進展，並不只因為攸關學習、心智疾病；瀕危物種、碳權交易對你來說，可能也不是什麼新鮮事。核融合、AI、量子電腦，近年更受到社會各界、大眾媒體的高度關注與討論……如果你是《科學人》的忠實讀者，從每個月的雜誌都能比別人更早看到這些研究的每一步進展，還能讀到專家的獨到評析。然而身為科學愛好者，你是否渴望突破現有模式，渴望與專家、同好更進一步交流？

《科學人》雜誌也力求自我突破。為讀者報導最新科研成果、引介頂尖科學家的頭腦、描繪未來趨勢，我們不再只透過紙本，數位介面也不再只有文字與圖片，我們還要把《科學人》立體化。為此，我們耗時一年半精心規劃，選在今年12月21日舉辦「科學人年會」，這將是一場別開生面的科學沙龍，讓「科學人」活生生地面對每一位讀者，讓每一位來到現場的讀者成為「科學人」。

圖擷自科學人雜誌

在科學人年會中，我們邀請了10位科學家為大家解析10個重要的科學議題。由於科學正即時影響著我們每一個人的生活、改變著我們的社會，我們精選的這10個科學議題也都是生活議題、是社會議題，我們希望每一個人都能來了解。

10個議題短講之間還有由《科學人》總編輯主持、引導的四節問答交流，交叉探討這些議題。之後，我們聚焦AI，邀請多位專家跨界分享應用AI的心得。

12月21日也是「冬至」，一年裡日照最短的一日，代表著萬物走到最低點，一切即將反轉，因此科學人年會不僅回顧過去，也將展望未來。在參加年會之前，邀請你先透過這篇短文以及其中提及的篇章，預習也複習這些科學議題。

圖擷自科學人雜誌

仰望蒼穹，一起高飛

人類自上古時代即仰望星空，思索著我們在宇宙中的定位，這是哲學問題，也是科學問題。從天文曆法到宇宙膨脹，天文觀測是科學的先鋒，〈韋伯開啟天文學新紀元〉已為人類帶來嶄新的視野。而在年會中，中央大學天文所教授陳文屏將結合跨領域的科技知識，以更宏觀的人文視角，告訴你天文學家如何「透視宇宙天體的本質」。

探險是人類的天性，能夠飛離地球航向太空，一直被視為人類科技的重大里程碑。不過，在人們越來越倚賴無線通訊服務的今日，太空科技有了更明確的發展目標。火箭阿伯吳宗信曾在〈台灣火箭產業高飛〉剖析為什麼我們需要擁有發射火箭的能力，現為國家太空中心主任的他，在年會中將更完整介紹何謂太空工程，何以「全球太空浪潮 台灣不缺席」？

探索你的心智與性別差異

「人之異於禽獸者，幾希矣！」中央大學認知神經科學研究所教授吳嫻為腦科學下了這樣的註解。《科學人》長期並大量報導語言、認知、意識、大腦與行為的相關研究，也比較人類與其他物種這些能力上的相似與差異處，吳嫻在〈AI無法取代的數感〉之後，將以「話說腦科學，看見數與美」帶領我們再探人類心智的深處。

圖擷自科學人雜誌

腦科學中另一個引起大家關心的主題則是睡眠。睡眠不只涉及腦科學、心理學，更是健康生活裡非常重要的一件事，畢竟我們一輩子花在睡覺的時間，少說也有三分之一！請先一讀〈好好睡去，聰明醒來〉，再來聽「連睡覺都能很科學」，《哇賽心理學》總編輯蔡宇哲將告訴你一夜好眠的最新科學方法，讓你在專注與放鬆之間找到最完美的節奏。

圖擷自科學人雜誌

在今年的巴黎奧運，性別生物學引起了極大的爭論。性別議題不只是社會、文化議題，近年在生物學、醫學、演化都是熱門的研究主題。男腦女腦有差異？XY、XX染色體到底影響了什麼？〈女子，獵者也〉從生理學、考古學全面抽絲剝繭。生物人類學者、《科學人》編譯委員王道還將在「女力的演化之路」中，告訴你人類的兩性差異是否有生理學的基礎？

珍愛地球萬物，也要看懂碳匯

生態保育是一件吃力不討好的工作，搶救瀕危物種這任務雖然急迫，但在地狹人稠的台灣，屢屢與社會經濟發展發生衝突。屏東科技大學野生動物保育研究所教授黃美秀將在「我愛台灣黑熊」告訴你黑熊的一切，並深入解釋：為什麼物種保育是提升生物多樣性、維繫生態平衡的危機科學。

全球暖化是既定事實，減少溫室氣體排放不能淪為口號，我們能否藉由經濟誘因來推動環境永續？中興大學森林系教授柳婉郁將在「自然碳匯與淨零排放」中，從生物學、生態學、社會學與經濟學的角度解釋什麼是自然碳匯，我們要如何達成淨零排放？

走出科幻小說，科學打造未來

人類對於能源的需求持續成長，發展更乾淨、效率更高的供電方式才是正解。〈在地球上製造恆星〉宣告了可控核融合反應的重大突破，核融合發電可望在20年內實現。核融合與核分裂有何不同？工程上有何難度？「核融合，潔淨能源的聖杯」讓我們聽聽電漿物理專家、中央研究院院士李羅權怎麼說。

人工智慧一直是科幻小說的題材，如今已是現在進行式。你可以大方享受AI帶來的便利與服務，也可以進行更深度的哲學思考：AI有意識嗎？近年《科學人》對於AI的討論相當頻繁，你知道「AI的『智慧』哪裡來？」，台灣大學資訊工程系教授陳縕儂將從大型語言模型（LLM）談起，告訴你怎麼訓練電腦。

圖擷自科學人雜誌

另一個走出科幻小說、從理論化為實際的物理研究，就是量子電腦。量子力學一度是哲學問題，然而量子現象獲得證實，科學家以各種材料設計製作量子位元，就能進行量子運算。台灣大學物理系教授張慶瑞在〈第二次量子革命〉深入淺出介紹這些進展，「當量子電腦遇見人工智慧」又將打造什麼樣的未來？讓我們拭目以待。

圖擷自科學人雜誌

何必擔心被AI取代？

10場精采短講、四節專場交流之後，年會最後將聚焦回到AI這個熱門話題。

AI有各式各樣的應用，可幫助各行各業，滿足各種需求。想知道科學家如何運用AI？「AI 跨界論壇」由《科學人》前總編輯林一平教授主持，邀請專研粒子物理的台灣大學物理系教授陳凱風、精通病毒突變的清華大學學士後醫學系教授王慧菁、中國醫藥大學附設醫院心臟科醫師同時也是AI中心主任張詩聖，以及台灣人工智慧學校校務長蔡明順，將依序與大家分享「AI是超大量實驗資料的好朋友」、「病毒變變變，AI來神算」、「當醫生與AI聯手看病」、「讓AI成為企業與你的第二大腦」。

林一平教授本身也是AI專家，他期許透過這場論壇，讓每位科學人了解如何善用 AI，讓AI幫助我們在自己的專業領域更上一層樓。

科學的維度

科學研究的進展時而突飛猛進、遍地開花，時而淤滯受阻、甚至宣告終結。身為《科學人》忠實讀者，你一定也會好奇：若從更長遠的時間尺度，我們該如何看待這些科學議題？

創刊20多年的《科學人》雜誌要走出紙本、要立體化，並非口號。在科學人年會的一開場，《科學人》前總編輯李家維與現任總編輯孫維新兩位教授，將以「科學相聲二人組：繁星蒼穹下的神鬼人生」為題進行一場實驗性演出，他們將創造出什麼樣的時空維度？孫維新教授說他不知道。說相聲，當然不能先破哏，李家維教授神秘地說：「我們台上見！」

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（本文出自2024.11.01《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）