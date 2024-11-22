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我與素養的距離／川普再次當選美國總統 美國總統的權力有多大？

聯合新聞網／ 力宇教育

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練囉。

上週(11/6)美國總統大選結果揭曉，川普睽違四年再度當選美國總統。他主張提高對外國商品的關稅、大規模遣返非法移民等政策，不僅影響美國國內民眾的生活，也影響國際社會在經濟、外交等方面的發展。有學者就分析，參議院由川普代表的共和黨奪下多數，最高法院也可能受川普掌控，形同無人可制衡或挑戰川普身為總統的權力。

你知道美國總統具有哪些權力嗎？現在就讓力宇教育的黃霑老師來告訴你！

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