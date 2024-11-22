宋怡慧／酒、友情、春色⋯古人們如何度過小雪？ 4首古詩看見溫暖光輝

每個節氣都有其獨特的韻致，與時令碰撞的每縷心緒都值得細細品味。當我們懂得以詩人的眼光觀照生活，以智者的胸懷涵泳人生，那些看似尋常的時光，便會綻放出不凡的光采。在小雪的節氣裡，讓我們循著詩人的足跡，在歲月的長河中，尋覓那份屬於小雪的從容與雅致。

清晨推窗，一縷寒意悄然而至。小雪時節，天地間瀰漫靜謐的期待。蒼穹不再似秋日般清朗明麗，卻多了幾分歲月得深邃迷離；大地雖未披上皚皚白衣，卻已暗自醞釀著冬日清冽的氣息。萬物彷彿都在進行一場無聲力量的蓄積，為即將到來的嚴冬儲備著生命的能量。

一、暖意相邀：白居易的冬日之約

在歲序遞嬗之間，小雪悄然而至。從古人的詩文窺見自然界的微妙變化，學會在寒意中尋找溫暖，在靜謐中聆聽心聲，在時序的流轉中感受生命的厚度。白居易的《問劉十九》，以溫潤的筆觸勾勒出小雪時節最動人的景致：

綠蟻新醅酒，紅泥小火爐。 晚來天欲雪，能飲一杯無？

這首小詩，以細膩的筆觸勾勒出小雪時節最動人的冬季圖景。詩中的「綠蟻」般游動的新酒氣泡，與「紅泥」小火爐的溫暖相映成趣，描繪出一幅溫馨的室內光景。而「晚來天欲雪」與最後一句「能飲一杯無」的巧妙對話，將室外的寒意與人間的暖意完美交融，道出了在歲寒時節，人與人之間最珍貴的情誼。

二、友情的溫度：梅堯臣的深夜叮嚀

在紛擾的塵世裡，小雪時節的夜晚別具意味。當華燈初上，寒意漸濃，我們更需要溫潤心靈的生活儀式。或許是溫一壺清酒，或許是燃一爐香茗，與知己把盞言歡，在蕭瑟的季節裡尋找心靈的慰藉。詩意與節氣在此刻交織成一首動人的韻律，舉杯淺酌彷若品味友情的珍貴，感受小雪的節氣玄妙。在微冷的夜晚裡，我們彷彿更容易觸摸到內心那份恆久的寧靜，甚至體會到天地與人心相通的深邃智慧，在寒夜中尋得一份永恆的安然。

梅堯臣在《次韻和王道損風雨戲寄》中流露出對友人的關切：

小雪才過大雪前，蕭蕭風雨紙窗穿。 而今共唱新詞飲，切莫相邀薄暮天。

詩人以「蕭蕭風雨紙窗穿」的意象，將寒夜的淒清描繪得淋漓盡致，而「共唱新詞飲」則流露出濃濃暖意。末句「切莫相邀薄暮天」，看似詩人尋常的叮囑，實則飽含對有人深情的關懷，讓人感受到朋輩之間相互牽繫細膩的情誼。

三、天地之思：元稹的節氣玄思

在小雪節氣的意境中，天地的運行，陰陽的交替都在遵循宇宙的韻律。若以元稹《小雪十月中》為例，元稹以其獨特的視角，讓我們體會到生活的智慧，要我們接納變化、擁抱當下、保持敏感而不失豁達。

他以虹影的消逝開篇，筆觸溫婉而富有哲理，呈現出對陰陽寒暑的變化，道出天地運行的玄機：

莫怪虹無影，如今小雪時。 陰陽依上下，寒暑喜分離。

滿月光天漢，長風響樹枝。 橫琴對淥醑，猶自斂愁眉。

詩人以「莫怪虹無影，如今小雪時」的筆觸開篇，虹霓的隱沒並非偶然，正如同生命長河中的每一個轉折，都蘊含著深邃的天機。

「陰陽依上下，寒暑喜分離」，道出天地運行的玄機。他以「依」字寫出陰陽相生相依的關係，以「喜」字賦予自然以情感。當我們懂得以包容和理解的心境觀照這種玄妙的轉換，原本的惆悵便會昇華為一種澄明的智慧。而人生何嘗不是在這樣的律動中尋求著平衡？在奔忙與寧靜之際、在付出與收穫之間，每一次的轉折都是一次心靈的淬煉。

當夜幕低垂，那些匆匆掠過的感動，在風聲中重新喚醒。詩人為我們鋪展皎潔的月華灑落銀河，清冽的長風吟過樹梢，這樣清寒而優美的景致，彷彿在召喚我們放緩匆忙的腳步，靜心傾聽內在的聲音。那些在日常中被我們忽略的細節，在月光下顯得格外清晰，紛擾的思緒漸次沉澱，生活的真意悄然浮現。

最後，詩人以「橫琴對淥醑，猶自斂愁眉」作結，道出一種難以言說的幽微心緒。即便有清麗的琴音相伴，有香醇的美酒作伴，心中的愁緒依然縈繞不去。這種情感的表達，在今日看來依然讓人感同身受。在這個物質豐裕的時代，我們擁有了前所未有的生活便利，但心靈的富足卻未必能與之同步。詩人的這份感傷，或許正是對生命本質最深刻的體察，讓我們在千年之後讀來，依然能感受到那份跨越時空的共鳴。

四、春的預言：黃庭堅的生機暗示

小雪節氣，十月梅凌寒獨開，傲霜鬥雪，芳香四溢，這個時節萬物之美正是古今文人墨客讚美的對象。在小雪的晨光裡，黃庭堅以詩人獨特的慧眼，捕捉一幅令人驚歎的天地畫卷。黃庭堅《春近四絕句》，以獨特的視角捕捉小雪時節的生機：

小雪晴沙不作泥，疏簾紅日弄朝暉。 年華已伴梅梢晚，春色先從草際歸。

他以細膩而靈動的筆觸，將小雪在季節過渡之際描繪得淋漓盡致，小雪不只見證冬日的清寒，又暗藏著春天歸來的暗示：晴空之下，沙地猶存乾爽，未被寒露浸潤；晨曦穿透疏簾，在寒冷的冬晨裡灑落一地溫暖。

「小雪晴沙不作泥」，看似矛盾的景象，恰恰揭示季節更迭時最動人的微妙：寒意雖在悄然累積，卻還未到萬物凝結的時刻。一如人生轉折之際，常常蘊含著這樣既定且微妙的過渡。

「疏簾紅日弄朝暉」，詩人以何等靈敏的心思，捕捉到光影轉換之美。曉光透過疏落的簾櫳灑入室內，在寒冷的冬晨裡織就一片溫暖的天地。那縷縷陽光，彷彿是大自然饋贈給世間的慰藉，提醒著我們：即使在最寒冷的季節，希望的溫暖也從未遠離。

當詩人寫到「年華已伴梅梢晚」時，筆觸轉向歲暮的蒼涼。在蕭索的季節裡，梅枝的姿態告訴我們：看似的蕭瑟中，往往暗藏著最動人的生機。彷彿用梅枝在寒風中愈顯挺拔蒼勁的姿態，訴說著生命的堅韌，也是對生命韌性的禮讚。

「春色先從草際歸」堪稱點睛之筆。當世人的目光都被傲雪怒放的梅花所吸引時，詩人卻以超凡的慧眼，發現了更深層的生機。這樣的驚人發現，超越單純的自然觀察：復甦往往從最不經意的角落開始，希望常常以最靜謐的方式降臨。

黃庭堅的這首詩，不僅僅是對小雪時節的細緻描摹，更是對生命永恆律動的深刻體悟。從晴沙到朝暉，從梅梢到草際，詩人以敏銳的觀察與深邃的思考，為我們展現充滿希望的天地：即使在最寒冷的季節，生命的暖意也從未消失；即使在最卑微的角落，春天的氣息也已悄然潛藏。這種對生命永恆律動的感知，正是我們在面對人生起伏時最珍貴的啟示。

小雪時節，雖未必真的降雪，卻是一個承載著豐富詩意的節氣。小雪，不僅是氣候的記號，更是心靈的節氣，教會我們在寒意中尋找溫暖，在變化中把握永恆。古人的詩句，或以溫情相邀，或以景物寄意，或以理法明之，讓我們不僅品讀到節氣的變化，更感受到自然與人事和諧、共融的深刻理解。

霜降過後，寒意漸濃，卻未至酷寒；天地看似寂寥，卻孕育著來年的生機。這正是小雪節氣的獨特魅力——在肅殺與生機之間，在離別與團聚之際，在歲暮與春來之交，編織出一幅人間平衡又的詩意的人生畫卷。