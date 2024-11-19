國際小學堂／全球電力需求 成長超預期

國際能源總署（ＩＥＡ）指出，未來十年全球電力需求的成長將超出預期，預計每年將新增相當於日本一年用電的需求量。其原因包括新工廠和空調的用電增加、電動車普及、科技公司快速增設數據中心等，恐讓減少碳排並遏阻暖化難上加難。

全球用電預測 又增百分之六

ＩＥＡ十月中旬發布年度「世界能源展望」報告，全面分析全球能源趨勢。紐約時報引述該報告內容報導，ＩＥＡ如今對二○三五年全球用電需求的預期值，又比去年預測增加百分之六。

從歷史來看，用電需求會因社會變得更富裕而增加，但ＩＥＡ報告指出，近來的幾項趨勢已對其增長速度推波助瀾。首先是全球暖化驅使氣溫上升，正刺激更多人購置空調，運轉空調的次數也更頻繁。例如在印度，今年面臨一連串嚴酷熱浪，空調的銷售已然翻倍。

此外，電動車也變得更為盛行。雖然在美國、歐洲，電動車今年的銷售成長已放緩，但中國大陸的情況卻不同。到今年底，中國所有銷售的新車預計有一半是電動車，而且現在約六成在中國銷售電動車比燃油車便宜。

這又加上眼見全球對人工智慧（ＡＩ）抱以關注，不少科技公司正迫切打造耗能的數據中心。這些設施雖然只占全球電力需求的百分之一，但通常是群聚設立，可能使當地供電網陷入吃緊。這些額外用電需求，都讓應對氣候變遷更加艱鉅。

ＩＥＡ執行董事比羅爾說，在能源的歷史上，世人已歷經「煤的時代」和「石油時代」，「我們現在正快速進入到電的時代，這將定義日後的全球能源系統」。

美國科技公司谷歌在聖地牙哥的一座數據中心。（法新社）

加速潔淨能源產量 是件難事

ＩＥＡ指出，基於目前各國實行中的政策，截至二○三○年全球二氧化碳排放量預計只會減少百分之三；但若要達成各國政府在聯合國氣候會議上同意的高遠氣候目標，排放量需要在二○三○年底前減少百分之三十三。能源智庫Ember的全球分析主管瓊斯說，當能源使用提升，即使再生能源快速成長，也無法造就二氧化碳排放迅速降低。

在許多國家，加速潔淨能源產量可能很是件難事。中國占去年風力和太陽能發電成長的六成，其電網也需要進行重大升級，來因應再生能源發電產出的上下波動。在歐洲，隨著天然氣價格緩和，今年上半年電熱泵的銷售量也明顯放緩。美國的風電計畫則正受制於欠缺傳輸線路。

先前ＩＥＡ預計，就化石燃料中最不環保的煤，全球消耗量將以二○三○年為期顯著下降，這項預測是鑒於風力和太陽能發電的增設。但隨著中國、印度等地用電需求迅速上升，煤的使用減少幅度現在被認為會更為平緩。在美國的部分電力公司，也正在延長原本預定將除役的燃煤發電廠壽命。

這份報告並非全都是壞消息，其中好消息有：這個十年內，各國將很可能打造足夠的低排放發電廠，來回應電力需求增加，這些發電廠主要會利用太陽能、風能和核能。再生能源的快速成長，起碼應能阻止全球溫室氣體排放激增，也可能讓煤、石油和天然氣的使用在二○三○年底前觸頂。

電動車的銷售成長，可能讓全球石油需求在這個十年趨於平緩。美國和卡達正打造許多液化天然氣轉運站用於出口，可能讓全球天然氣供給將出現過剩。這可望壓低能源價格，為俄羅斯二○二二年二月入侵烏克蘭後，飽嘗能源價格攀升之苦的多國舒緩困境。

印度孟買的民眾正在賣場裡選購空調。（路透）

全球能源政策 存在不確定性

但若干化石燃料生產者，對於ＩＥＡ認為石油、天然氣使用會在二○三○年底前觸頂的預測抱持懷疑。許多國家承諾在二○五○年達到淨零排放以抗暖化，但實現目標的機會正在流失：各國設置低碳電力來源的速度，須在現在至二○三五年之間加速為兩倍，才能達到前述氣候目標。

今年，占全球能源需求量一半的國家也都舉行改選，包括美國。ＩＥＡ在報告中於是直言，就全球能源政策將如何演變，當前存在比往常更多的短期不確定性。

國際能源總署(IEA)預測全球能源結構 製表／高詣軒