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寫作教室／打破時間、空間 向動畫《天外奇蹟》學蒙太奇寫作法

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 趙文霙／撰寫
動畫「天外奇蹟」劇情溫馨逗趣。圖／博偉提供
動畫「天外奇蹟」劇情溫馨逗趣。圖／博偉提供

《天外奇蹟》（Up）是皮克斯動畫工作室於2009年所推出的動畫電影，榮獲當年奧斯卡最佳動畫片大獎。內容描述78歲的老爺爺卡爾（為了達成亡妻艾莉尋找「仙境瀑布」的心願），和8歲的童子軍小羅（為了蒐集最後一個「幫助老人」的野外探險家徽章），兩人攜伴同行，前往南美洲冒險的故事。

《天外奇蹟》最特別的地方，是電影一開頭巧妙地運用蒙太奇手法，敘述卡爾和艾莉的故事，從兩小無猜的相識、長大後相戀成婚、攜手打造兩人家園、為冒險夢想而存款、因連番事故打破存款的撲滿、歲月流逝兩人年華老去、艾莉病逝。皮克斯用輕快地切換鏡頭節奏的方式，帶出卡爾和艾莉感情濃厚的一生。蒙太奇（montage）一詞源自法語，意即打破空間與時間的限制，運用不同鏡頭組合的手法，傳達更為深刻的情感。將蒙太奇運用寫作上，能夠呈現歷史的變遷、自然的壯闊、人性的複雜與事件的轉折，使文章出彩，更加引人入勝。

掌握蒙太奇寫作三步驟，便能寫出吸睛好文章：

一、畫面的選擇：要精心挑選跟主題相關、具有代表性的畫面。例如描繪在街頭行乞的流浪漢：下著綿綿細雨的午後（畫面一），跪在路邊雙眼呆茫的乞丐（畫面二）、熙來攘往行色匆匆的行人（畫面三），仔細描摹這些畫面，組合起來能快速使讀者有身臨其境之感。

二、視角的切換：靈活變換視角，從不同人物的視角來展現故事。例如描寫運動會上的班級拔河比賽，能從老師看學生的角度，描寫比賽時學生們各自不同、奮力一拔的狀態；也能從學生的視角寫鳴槍的裁判、加油的啦啦隊、帶隊老師在場邊吶喊的情景，運用不同視角描述，使故事更加完整豐富。

三、節奏的掌控：不同的敘事節奏，會帶出不同的情感面向。如要描述光陰荏苒，便適用輕快靈巧的節奏，帶領讀者飛渡時空；如要敘寫情意深重，宜用緩步低吟的節奏，引領讀者慢慢體會。不同的節奏，所營造的感受不同，掌握節奏的鬆弛有度，情感呈現方能穠纖合度。

動畫 寫作教室 皮克斯 電影

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