新聞中的公民與社會／日央行總裁評升息時機「無觀望餘裕」

一、時事掃描

日銀總裁：判斷升息時機 沒有觀望餘裕 日本央行總裁植田和男31日在理事會的記者會表示，如果消費者物價上漲率按照央行的設想持續下去，將討論繼續升息。關於升息的時機，他表示：「沒有預設立場」，未使用9月提及的「（升息判斷）有時間餘裕」。【2024/10/31聯合報】

二、命題趨勢

面對景氣波動時，政府會透過財政政策與貨幣政策來因應。各國央行執掌貨幣政策，以達促進金融穩定、健全銀行業務、維護對內及對外幣值之穩定、維持物價與金融穩定、積極參與金融體系的建制與改革之目的。本新聞命題之關鍵詞：消費者物價指數、CPI變動率(通膨率)、中央銀行、貨幣政策、景氣循環等。

三、牛刀小試

日本公布8月消費者物價指數（CPI），排除生鮮食品的CPI年增率為2.8％，呈現連續4個月上升。央行理事會宣布將基準利率維持在0.25％；市場則預期，央行可能在未來做出升息決議，改變當前的貨幣政策。根據題意研判，哪些是正確的？(多選)

(A)CPI年增率提高，生活成本將隨之提高

(B)若採寬鬆貨幣政策，廠商固定投資意願將提高

(C)若央行決議採寬鬆性貨幣政策，將會宣布升息

(D)央行做出決議的考量，在於維護物價與匯率穩定

(E)央行若升息，是期望達成減少市場貨幣數量之效果

答案：ABDE

解析：(C)寬鬆性貨幣政策是降息、緊縮貨幣政策是升息；市場預期是稱升息，屬於緊縮貨幣政策。

四、歷屆試題

下圖為某國2003年第一季至2012年第四季的通貨膨脹率走勢變化，下列哪一段期間，該國央行最可能以調降存款準備率政策因應當時的物價問題？(2021指考)

(A)2004年(B)2008年(C)2009年(D)2011年

答案：A