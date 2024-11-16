圖表看時事／風力發電機、消波塊夾殺 圖解台灣9大天然海岸人工化危機

自然保育與環境資訊基金會昨公布二○二三海岸踏查報告，總計走訪九個海岸、一○三個踏查樣點，發現無人造設施的天然海岸僅占兩成三，反觀投放消波塊、設堤防或漁港等混凝土設施的樣點卻高達三成七，其中苗栗苑裡海岸線是這十年來改變最多的海岸，天然海岸已不復存在，取而代之的是風機、消波塊。

自然保育與環境資訊基金會二○一二年曾針對宜蘭竹安溪口至南澳沙灘、桃園草漯、觀新藻礁、苗栗苑裡沙灘、台南喜樹至雙春、彰化海岸濕地、屏東滿豐漁場至南仁漁港、花蓮石梯至台東長濱、台東南田至屏東南仁漁港等九大海岸進行調查。調查發現，苗栗苑裡海岸在二○一三年踏查期間，毫無人工化設施，如今卻已是堤防、消波塊、風力發電機各霸一方；台南黃金海岸原本的魚塭被光電板覆蓋，形成無邊無界「漁電共生」區。

桃園桃園草漯沙丘一帶有海洋廢棄物，大潭藻礁保護區則有早期投放的消波塊，與核心區中「禁止任何改變或破壞其原有自然狀態」原則抵觸。

自然環資呼籲內政部與主管機關應研擬設置消坡塊審核機制及認定標準，限制高生態價值區域被開發。

內政部國家公園署表示，正通盤檢討整體海岸管理計畫，納入「以自然為本之解決方案」。