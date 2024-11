科學人／學生哀號！新技術可合成「最重元素」 元素週期表將迎來第八行？

超重元素是指原子序超過 103 的化學元素,它們的原子核非常大,也極其不穩定。目前已知的超重元素都是人造的,而且半衰期很短,有些甚至只有百萬分之一秒 。這次,科學家們探索出創造「元素120」的可行路徑,它將是目前已知最重的元素,甚至可能為元素週期表開闢新的第八行!

這項令人振奮的研究成果近期發表在頂尖物理學期刊《物理評論快報》(Physical Review Letters)上。研究團隊來自美國加州勞倫斯柏克萊國家實驗室(Lawrence Berkeley National Laboratory, LBNL)和瑞典隆德大學(Lund University),他們採用了一種全新的技術來合成超重元素。

科學家們利用LBNL的迴旋加速器,將帶電的鈦離子束轟擊到鈽同位素上,成功合成出了超重元素「鉝」(Lv,原子序116)。這次實驗的特別之處在於,他們使用了一種非「雙魔數」的碰撞系統,這是首次利用這種方法合成出最重的元素之一。

什麼是「雙魔數」呢? 「雙魔數」是指質子和中子數量都為「魔數」(magic number)的原子核,魔數是指原子核中質子數和中子數的某個特定數值,當質子數或中子數為魔數,或者二者均為魔數時,原子核會顯示出較高的穩定性。例如質子數82、中子數126的鉛同位素Pb-208,就具有雙魔數,從而顯得異常穩定。

過往合成超重元素通常都採用「雙魔核」的碰撞系統,但本研究證明,即使並非「雙魔核」,也有可能合成出超重元素,這為合成更重的元素,例如元素 120(Unbinilium),開闢了新的途徑!

研究人員認為,這種新技術可以用來合成元素 120(Unbinilium),方法是將鈦離子束轟擊到比鈽更重的鉲(Cf,原子序98)同位素上。他們預估,合成元素 120 所需的時間將是這次合成鉝的 10 倍左右 ,至少要半年以上。

為什麼科學家們如此執著於合成自然界不存在的超重元素呢? 因為理論模型預測,在元素週期表的盡頭,可能存在一個神秘的「穩定島」(island of stability)!在「穩定島」上的超重元素,雖然仍然具有放射性,但它們的半衰期將比其他超重元素長得多,最理想可能長達一年,具有實際應用的價值。

如果能夠合成出元素 120(Unbinilium),並證實「穩定島」的存在,將為超重元素的研究開啟全新的可能性。然而,研究團隊成員、LBNL的核子科學家波爾(Jennifer Pore)也坦言,探索未知領域總是充滿挑戰,沒有人能保證物理定律會按照我們的預期運作。

讓我們拭目以待,期待科學家們早日揭開「穩定之島」的神秘面紗!

1. J. M. Gates et al., “Toward the discovery of new elements: Production of livermorium (Z = 116) with 50Ti,” Phys. Rev. Lett. 133, 172502 (2024). DOI: 10.1103/PhysRevLett.133.172502

