新聞中的公民與社會／川普強勢重返白宮 美國政府將如何運作？

一、時事掃描

川普宣布勝選 開心喊：這是美國的黃金時代 美國5日舉行總統與國會選舉，福斯新聞宣布共和黨總統候選人、前總統川普跨過270張選舉人票的當選門檻勝選。川普隨即帶著妻子梅蘭妮亞在內的眾多家人以及競選搭檔范斯，一起登上設在佛州西棕櫚灘的舞台，向支持群眾發表勝選講話。 川普向支持群眾表示，「我非常感謝你們所有人」，並讚揚「了不起」的「讓美國再度偉大」（MAGA）運動。川普宣布勝選，「我想要感謝美國人民，特別榮幸獲選為你們的第47與第45位總統」。【2024/11/6聯合報】

二、命題趨勢

美國前總統川普在拉美裔選民、年輕人、不具大學學歷選民支持下，強勢重回白宮。各國在賀電恭喜川普的同時，也高度關切川普執政後的關稅、能源、外交、墮胎移民、醫療等政策。本新聞命題之關鍵詞：美國總統選舉制度、和平轉移政權、美國選民結構、川普的新政策、各國股市、聯合國與國際局勢之發展、台美關係與台積電等。

三、牛刀小試

川普重回白宮，全球迎接「2.0川普」。2020年在美國總統大選敗北的川普，2024年重返執政。不僅跨過270張選舉人票數的當選門檻，也取得50%以上選民選票，其所屬共和黨同時贏得參議院與眾議院過半席次、過半數州長席次，邁向完全執政。川普上任後，美國政府之運作，將會出現何種狀態？

(A)重要政策之法律制定，常常遭國會擱置延宕之的命運

(B)行政與立法部門彼此分歧矛盾，重效能的政府難以出現

(C)總統以政黨領袖之名，約束同黨國會議員遵循其意志行事

(D)當政策制訂出現疏失時，難釐清行政或立法部門之責任歸屬

答案：C

解析：美國大選後，將出現一致政府。(A)(B)(D)為分立政府之特色。

四、歷屆試題

甲、乙兩國為兩黨制的民主國家，其政治體制一為內閣制，另一為總統制；且兩國歷次國會大選皆有一黨獲得過半數席次。在體制運作上，甲國政府經常遭批濫權，乙國則常出現政府運作僵局。依據題文，下列何者最符合甲國或乙國的體制特徵？(2024分科)

(A)甲國總統得否決國會通過的法案 (B)甲國總統公布法令皆須閣揆副署

(C)乙國內閣閣員須由國會議員兼任 (D)乙國內閣閣員須至國會接受質詢

答案：B