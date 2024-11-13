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國中數學／複雜分數 巧妙解決

聯合新聞網／ 力宇教育

在國小時期，我們已經學過分數的基本運算，但到了國中，分數的運算變得更加複雜。如何快速有效地解決這些問題成為了重要的學習課題。力宇教育的小方老師在影片中提到了一些有用的技巧，幫助同學們更好地理解和運用分數。

首先，遇到特別大的分數時，不必急著通分，而是應先仔細閱讀題目，觀察數字之間的關係。接著，對於有相同分母的分數，可以先進行運算，並化簡結果。這樣的做法可以讓我們的計算過程變得更加簡單。

在得到新的式子後，要再次觀察，直至將分數簡化到最終的形式。最後，記得檢查一遍，確保沒有漏算的部分。這些方法不僅能提高我們的解題速度，還能增強運算能力，希望同學們能好好運用這些技巧，提升自己的數學水平！

延伸資訊

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