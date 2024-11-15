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閱讀數學／會計之父帕奇歐里（上）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
示意圖／ingimage
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會計之父，義大利數學家帕奇歐里（L. Pacioli）竟然是一位數學家？！帕奇歐里出生在文藝復興時期，只比達文西大5歲。巧的是，他們不僅是好朋友，交情還非常好。

「那個，文西（亂叫），我要出書了，可以幫我畫幾個正多面體嗎？」

「好啊！」

就這樣，歷史上僅只一本可以在版權頁寫著插畫：李奧納多·達文西的作品，就是帕奇歐里的《神聖比例》。這篇文章的附圖，就是達文西當年的插畫。數學科普界的閃亮巨星「黃金比例」，被《神聖比例》賦予神聖地位，從此增添了不少神秘色彩。這是他對現代知識帶來的影響之一。

在帕奇歐里的那個年代，義大利貿易興盛。考量到當時的教育水準，懂得算數是一個蠻強的專業能力。於是帕奇歐里的父母就把他送去學計算；畢業後，順勢去當時商業最興盛的威尼斯找工作。他很快就成為了商人家庭的家教老師，負責教小孩數學，同時也跟商人學習了威尼斯簿記法。

但他不光是學習而已。學會之後，他還進一步用自己的數學能力改良，讓這樣的紀錄更系統化，進而建立會計理論的核心「複式簿記法」。看到這邊，就讓我想到好多好多的科技貢獻，背後都是有數學家的影子。或許是數學的訓練讓他們在獲得表面上的數學知識以外，習慣從問題中更深入地尋找規律，才讓帕奇歐里把原本的簿記法變得更有系統。

帕奇歐里在《算術、幾何、比例總論》寫下了複式簿記法以及其他各種實用的數學知識。這本書雖然沒有太多新的創建，但一方面，這本書是用義大利文書寫（不像當時多數書籍是用拉丁語寫的），另一方面，半世紀前發明的印刷術推波助瀾，使這本書在當時廣為流傳。之後，帕奇歐里便受邀到米蘭，也因此認識了達文西。

（未完待續）

數感實驗室 達文西 閱讀數學

賴以威（數感實驗室）

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