想考高分讀書不能只「用看的」 國英數社自各科名師親授這樣複習最有效

明明讀了書，卻還是考不好，最是讓人氣餒。資深教師觀察，願意讀書的孩子，通常只要掌握正確的學習策略，成績就會有感進步，大人的任務，是陪孩子找到適合自己的讀書方法，鼓勵孩子再多堅持一下。

考前到底該怎麼複習，才真正有助於得分，是很多人的困擾，其實，每個學科的特性都不同，複習方法也有差異，若能「因科制宜」、對症下藥，就能事半功倍。

《未來family》針對國、英、數、社、自這五大科目，採訪具代表性的資深教師，彙整出各科的複習心法：

國文科：培養語感，掌握「語文知識」與「閱讀理解」

台北市興雅國中國文老師、國教輔導團成員王毓嫻分析，國文考試大致有兩大重點，在語文知識方面，包含基礎的形音義，與句型、文法、國學常識等，複習基本題時，必要的背誦仍不可少，可搭配適合的複習講義多練習。

至於閱讀理解，得靠平日累積，練習擷取訊息、摘要重點、推論省思等能力。王毓嫻建議，可邊讀文章、邊畫重點，把人事時地物等基本資訊掌握住，再自己做摘要，例如將整篇文章濃縮成幾句話；還可以問自己「作者想要表達什麼」、「作者為什麼要這樣寫」以利讀懂、讀通文章。

臨場考試時，可先讀題目跟選項，再回頭看文章，提高答題效率。運用白紙或尺遮住雜訊，幫助自己在讀題時更專心聚焦，也是一招。

任教已20多年的王毓嫻觀察，現在許多學生常滑手機、看短影音，確實影響語文程度，建議大家留心培養「語感」，平日可多讀小說，養成閱讀長文的習慣；複習國文時也別只「用看的」，還要唸出來或在心中默讀，才能感受語氣、體會內容，能幫助理解、加深印象。

很多人擔心會考、學測等大考國文科「沒範圍」，王毓嫻比喻，就像學開車，當你學會後，什麼車都能開，大考國文是考「能力」，平日在複習時不妨更長線思考。

任教近20年、高雄市五福國中英文老師朱子昀表示，英文科的複習要掌握住單字、文法、閱讀與聽力這四大重點。

單字總背了就忘，是很多人的困擾，朱子昀建議，可以「多感官輸入」，邊用自然發音唸單字、邊手寫邊背，還可滾動式、間隔式的重複背，例如昨天背第一課，今天背第二課、但也撥點時間回想第一課的內容。

除了input，還要有output，多應用正在背的字，例如可試著造句，文法也不能只是讀過，還要會用，最好每天固定造兩、三個英文句子。朱子昀說，以會考來說，雖然已無翻譯手寫題，但造句是「有意識的輸出」，是檢視自己是否熟記、能否應用的最佳方式；如果覺得造句難，可背課本中的佳句，再用「抽換」的方式來換句話說、造樣造句。

閱讀可掌握兩個方向，第一是閱讀技巧，如推敲語意、擷取重點掌握人事時地物等，第二則是練閱讀速度，朱子昀表示，像會考的題目多又長，最佳情況是單題在30秒內答完、題組在5分鐘內答完，才有時間檢查。

至於聽力，唯有多聽，如今課本都有QRcode可直接連到音檔，聽不懂就把速度放慢，留心連結音等細節。

數學科：理解概念＋熟練計算，每一步都「知道為什麼」

桃園市龍潭國中數學老師林玉君觀察，現代人習慣求快，以數學科來說，每當碰到不會的題目時，同學們大多想快點知道答案與解法，但倘若沒有花時間去理解，即便刷了題、也訂正了，也並非有效的複習，只是應付眼前的考試，能力並未真正累積起來。

林玉君現為桃園市教育局專案教師，常巡迴各校分享數學教學與學習策略。她指出，算數學時，不能只重複演練，而是每一個步驟都要知道「為什麼」，真正弄懂。

比方說，當教到除法時，有些人會機械化運算，看到題目中的數字就拿來除，沒想太多，這招在小考、段考時或許行得通，但當學習內容愈來愈抽象、複雜時，就吃不消了，這也是很多人在小學五年級以後就放棄數學的主因。

她建議，複習時可先「主動回想」，一邊回想重點，一邊做簡單筆記，若沒有頭緒，可善用課本中的重點摘要幫助回想；回想時如果發現有不懂的，就趕快「補洞」，可運用網路資源如均一平台的教學影片。

解題時，別急著算，先看懂題目，若是較複雜的應用題，可用中文將解題脈絡寫下來，方便事後檢視或請教老師。現在數學題目大多很活、很長，有時孩子不會，是卡在看不懂題目，得加強閱讀理解的能力。

雖然不建議「不求甚解的機械化運算」，但基本的運算能力仍要有，林玉君說，大腦中的工作記憶區容量有限，考試時基本運算愈熟練，愈能把工作記憶區空出來讀題、想解題步驟。

社會科：善用「視覺化工具」融會貫通、幫助記憶

社會科過往常被視為「背科」，但隨著考題愈來愈多元，現在如果只死背、卻不理解，很容易在素養題失分，不過，倘若只靠理解、卻沒記熟，也很難拿下基本題。實用解方是在複習時多善用地圖、時間軸等「視覺化工具」，幫助自己融會貫通、加深記憶。

台北市龍門國中地理科老師陳佳華任教近20年，她分享，以地理科而言，在複習時不妨畫個幾何簡圖，寫進相關資訊，例如，複習台灣地形時，可先畫個橢圓形代表台灣，再憑印象把五大山脈、五大平原等內容寫上，然後打開課本中的地圖對照，看看有沒有寫錯、畫錯的，再訂正。

陳佳華表示，把記得的內容寫出來，屬於「內化再產出」的過程，能確保自己真的有學會，若有錯漏即刻補上，印象更深。

地理科可以畫簡單地圖，歷史科則再搭配時間軸，幫助自己在腦中建構空間感跟時間感，讓知識更有系統。這類「圖像筆記」平常教完一個單元後，就可自己做，考試前再拿出來複習，不用追求精美好看，自己讀得懂就好。

值得注意的是，現在社會科的考題與真實世界高度連結，考卷上會出現的，不只有課本上的知識，生活中的相關事物都可能入題，平日多觀察、多聯想，也很重要。

自然科：優先讀懂課本，做「自己版本的筆記」

台北市龍山國中自然老師、新課綱自然科委員鄭志鵬觀察，如今大考題型已經不會考太瑣碎、死背的內容，也很少複雜計算，在此前提下，自然科的複習應該優先讀懂課本，掌握重要概念。

比方說，八年級理化會教物質特性，有些人會背純物質有哪些、混合物又有哪些，但此單元的重點在概念跟定義，純物質很單純，混合物就是把純物質混合起來、較複雜。理解後，假如考「手搖飲的性質」，就能依據概念去推論手搖飲是混合物，因為可能有茶、水、糖…而非用背的。

如果閱讀理解能力不錯，可在讀過課本後做筆記，把複雜的資訊藉由圖表整理、精煉出來，在過程中建構知識；若是閱讀理解不太好，大人可在旁陪著，請孩子讀過課本後，試著分享講述。

鄭志鵬很強調做筆記，儘管現在學習資源很多，但那都是「別人的東西」，還是要有「自己的版本」，印象才會深，而且大考常考跨章節的題目，需有整體大架構概念，有自己的筆記以後複習會很快。

最好的方法，是學完一個單元後，就邊回想、邊做筆記，再對照教材，看有沒有漏掉的，如果覺得別人整理得更好，就再優化修改自己的版本。

鄭志鵬認為，自然科的學習應該是很有趣的，不只是應付考試，若有時間，不妨陪著孩子看各種科普書或YouTube影片，也多到大自然走走；若孩子想在家裡做實驗，盡量支持；最重要的是，當孩子對某件事有好奇心、提出問題時，不必急著給答案，而是聽聽孩子怎麼說、陪著孩子一探究竟，找答案的過程才是最珍貴的。

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文章授權轉載自《未來Family》