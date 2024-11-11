「有一種愛情 叫岑永康與張珮珊」明星主播閃婚23年靠這3秘訣相看兩不膩

「王子與公主相愛後，從此便過著幸福快樂的日子。」這樣的情節，多數成年人都不相信了，但岑永康與張珮珊，卻趨近於此，何以能將柴米油鹽活成童話故事？兩人答曰：「愛，是需要練習的。」

有追蹤岑永康與張珮珊的人，多少都有點羨慕，也有點疑惑。

羨慕兩人亮眼登對，也羨慕兩人把一雙兒女教得好、已經「好命了」，還羨慕兩人在孩子離巢後，日子依舊精彩滋潤。

而結婚23年了，怎還有辦法恩愛如昔？社群媒體上一張張甜蜜美照，有幾分真？「大家心中有問號，也很正常，畢竟假面夫妻也不少，但我們可以很大聲的告訴大家，我們是真的，不是擺拍的，哈哈！」在接受《未來family》專訪時，岑永康與張珮珊如是說。

為什麼能這麼有信心呢？兩人答曰，相知相守、相憐相惜，從來不是理所當然，愛是需要練習的，既然決定此生攜手同行，就得努力，也要相信，收穫的必然比付出的多更多。

曾是知名「雙主播」，意外陷入愛河

如此強調婚姻經營的夫妻，很難想像，當初竟然是閃婚。

將時間倒回24年前，那時，兩人都是名主播，「我們已經做了兩年的同事，總是『相看不順眼』，沒啥火花，不知為何，某次一起籌辦、主持活動後，突然蹦出奇怪的化學變化，覺得對方挺可愛的，就開始交往了。」張珮珊回憶。

明星主播陷入愛河，乍聽彷彿浪漫偶像劇，實則務實到極點，張珮珊笑稱，當時不斷有人來警告她，岑永康是花花公子、要小心，岑永康為表誠意，便提議用「深度專訪」的方式，來促進彼此的瞭解。

兩人發揮記者專長，洋洋灑灑列了一大堆題目來互相採訪，從成長歷程、家庭背景、金錢觀念、財務現況，到想辦哪一種婚禮、要去哪裡蜜月旅行、婚後想要住哪邊、年夜飯要到誰家吃、想生幾個小孩、小孩要讀私校或公校等，全都聊。

婚前彼此「深度專訪」，交往四個月就閃婚

連上一次總統大選投誰、家族有沒有特殊政治傾向等，也都攤開來談；岑永康說，結婚不是兩個人的事，而是兩個家庭、甚至兩個家族的事，越瞭解現況，越能好好應對，比方說，若事前知道雙方長輩政治傾向不同，那吃飯聊天時不妨就避開這個話題。

連續四、五個禮拜的週末，兩人都這樣深入互訪，彼此甚至連身分證、存摺等等都看過，確認對方是「對的人」之後，便決定步入禮堂，「我還記得，我在2000年底跟珮珊的家人說我們想結婚，張媽媽嫌太快，說等明年吧，我們就把婚期訂在2001年元旦，也算明年！」岑永康說。

大概是新聞工作做久了，兩人連結婚生子都快、狠、準，2001年初結婚，年底就生了女兒，隔年再生兒子，張珮珊笑稱，那時辦公室同事都戲稱「永康是禽獸，不讓太太休息」，但其實是一直嚮往當媽媽的她，希望能在30歲前生完。

認真陪伴一雙兒女，親子關係緊密良好

成了父母後，雖然新聞工作依舊忙碌，但岑永康與張珮珊並沒有請保母，而是把播報時間錯開，一人上早班、一人上晚班，確保24小時家裡都有人在，能自己帶小孩；甚至，兩人還曾裸辭，帶著一雙兒女到紐西蘭long stay一年半，口袋空空後，再回台繼續打拚。

「說實話，家庭跟事業真的沒什麼平衡不平衡，都是選擇。在每個關鍵時刻，我們都選擇了家庭，有時候也很殘酷，掉時段、掉節目，我們當然也會怕，怕被淘汰、怕沒競爭力，但既然結了婚、有了孩子，就還是以家庭優先，盡力而為。」岑永康說。

如此努力，換來了緊密的親子關係，一雙兒女也都優秀，女兒Sammi已經拿到奧克蘭大學的文學學士，正在律師事務所當法務助理，兒子Ethan今年大四，即將從奧克蘭大學的工程系畢業，「我的『付清』生涯，算是接近尾聲了。」岑永康笑稱。

照片提供：岑永康張珮珊窩幸福

要記得「能陪我走到生命盡頭的是老伴」

雖然親子關係要顧好，但「最重要的還是另一半」，岑永康與張珮珊認為，建立這樣的觀念，是幸福婚姻的第一個關鍵。

岑永康回想，女兒讀高中時，某天傍晚，大雨滂沱，「Sammi打來問我能不能去接她，我當然說行，電話才掛掉、又響起，原來換珮珊打來要我接她，我也答應了，告訴她，我先去載Sammi、再去接她，這樣好嗎？」

「結果，珮珊對我說：『永康，你要記得，最後幫你推輪椅的是我，不是女兒喔！』我聽了立刻很識相的開去找她！」岑永康笑稱，這樣的例子，還不只一個。

張珮珊說，他倆在有了孩子後，就意識到「別因父母角色而忽略夫妻關係」，畢竟孩子有孩子的人生，能陪彼此走到生命盡頭的，還是老伴，但有時也難免忘記，於是常得要提醒對方、也提醒自己。除了日常生活別太忽略另一半，有空時也要安排一些小約會、創造「精心時刻」。

意見不合時各自冷靜，別被情緒牽著走

日常相處，難免有摩擦，在意見不合時如何理性溝通、不被負面情緒主導，是幸福婚姻的第二個關鍵。

張珮珊說，夫妻吵架最火爆的常常是前五分鐘，畢竟脾氣一上來後，很可能會口不擇言、一發不可收拾，他們家的做法，是「直接避開危險時段」，只要感覺有點不爽、即將發作了，兩人便會先隔離開來，各自冷靜。

「當然，有時也會一方想要先冷靜一下、另一方卻急著理論一番，此時最好的方法是躲進廁所裡！」張珮珊分享，在廁所裡，不妨刷刷牙，讓清涼的牙膏提醒自己別口出惡言，說出會後悔的氣話；萬一刷了牙，還是很火大，她會開始刷馬桶，試著轉移注意力。

通常只要撐一下子，氣稍微消了，就比較能理性的處理問題了。在真正溝通時，也盡量別堅持己見，而要先釐清共同目標為何，再思考怎麼辦，「我們真的會拿出紙筆，寫下plan A、plan B、plan C，然後選出最佳方案。」張珮珊強調，只要處理好情緒，其實多數事情都是有解的。

每年訂定新目標，共同朝夢想中的生活邁進

夫妻不是只能柴米油鹽、搭伙過日子，還能一起朝夢想邁進，有這樣的信念，是幸福婚姻的第三個關鍵。

每年元旦，岑永康與張珮珊都會起個大早，沖杯咖啡後，就拿出紙筆開始思考新年新希望，兩人許過的願望有減肥三公斤、健檢紅字少一項、考潛水執照、參加鐵人三項、全家一起去玩高空跳傘…等等。

「以前孩子還在台灣時，也會一起來許願，願望『不拘大小』，重點是生活要有目標、人生要有夢想，而家人就是要幫助彼此達成目標、完成夢想。」岑永康說，這樣做還能為夫妻生活帶來「活水」、增添新鮮感，比如說，他倆最近的心願，就是要來場中年壯遊，再找個陌生的地方long stay，創造全新的體驗與回憶。

步入婚姻、組建家庭，不一定只有犧牲奉獻，還能一起前進，追尋更好的自己，過最喜歡的日子，岑永康與張珮珊始終相信，一加一大於二。

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文章授權轉載自《未來Family》