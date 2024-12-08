寫作教室／學《腦筋急轉彎2》角色描寫立體化 3招讓筆下人物活起來

時隔9年，皮克斯動畫工作室推出了最新力作《腦筋急轉彎2》（Inside Out 2），不僅拿下2024年的票房冠軍，同時也是動畫片影史票房的第一名，《腦筋急轉彎2》能橫掃影壇，歸功於故事中角色塑造鮮明生動。在原本故事裡負責女主角萊莉情緒運作的樂樂、憂憂、怒怒、厭厭的基礎上，新添了阿焦、阿羞、阿廢和阿慕等角色，使得進入青春期的萊莉，因為這些情緒出現，更像現實生活中會出現在我們身邊的人物。

人物塑造鮮活立體，在影片中能調動觀眾的情感，在寫作時更能引起讀者的共鳴。萊莉從單一情緒面向：快樂、憂傷、生氣涇渭分明的「我是一個好人」扁平人物，雜揉了焦慮、羨慕、害羞等不同情緒，昇華成為「我勇敢也會害怕」、「我自私也是好人」複雜且多面向的立體人物。

如何將人物描寫立體化？只要掌握三原則，也能將人物寫得栩栩如生。

一、故事背景描繪詳盡：影片中萊莉突然擁有這麼多複雜的情緒，不只因為進入青春期，還有：將與好友們升上不同的高中的難過、想被火鷹隊教練錄取的渴求、想博得明星球員薇姐青睞的企盼。將角色所處的背景描寫清楚，讀者便能想像理解，進而產生共鳴。

二、動作表情細膩刻畫：人物動作表情的描繪，往往比起對話更具渲染力。在訓練賽時萊莉一心求勝，為了得分而衝撞了好友，犯規被罰進入判罰室，只見萊莉雙眉緊蹙地坐在椅子上，彎著身子大口喘氣，左腿不停抖動，右手也不時撫著頭髮、抓著胸口的衣服，顯示出她極度焦躁不安的狀態。此時人物無聲勝有聲的動作表情刻畫，使讀者更能感同身受。

三、情緒豐富避免單調：在描寫情緒時，要避免平鋪直敘用單一的形容詞：「很快樂」、「很悲傷」，人物扁平也不易引起共鳴。萊莉坐在判罰室裡，各種情緒湧現：「我自私」、「我善良」、「我不夠優秀」、「我是一個好人」……融合了各種複雜情緒的萊莉，鮮活地像你我身邊的人！因此在描寫人物時，不妨放入不同的情感堆疊情緒，將使人物更立體！