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好讀周報／紐約行人「亂穿越馬路」合法化 議員：新法有助改善種族正義

聯合報／ 好讀周報
紐約一處交通告示寫著，這裡不是行人穿越道，請走斑馬線。（圖／美聯社）
紐約一處交通告示寫著，這裡不是行人穿越道，請走斑馬線。（圖／美聯社）

文／陳韻涵輯

新聞故事：美國紐約市議會通過行人「亂穿越馬路」（Jaywalking）合法化法案，該市市長亞當斯（Eric Adams）在法案通過後30天，既未簽署也未否決，新法遂於10月26日正式生效。

紐約早在1958年明訂隨意穿越馬路屬違法行為，最高可處250美元（約台幣7976元）罰款。紐約市警察每年依法開出數百張違規罰單，其中因亂穿越馬路而被開罰者，絕大多數為有色人種。

發起亂穿越馬路合法化的紐約市議員梅賽德斯‧納西斯（Mercedes Narcisse）表示，新法有助改善種族正義，去年逾92%的行人違規穿越馬路罰單開給非裔和拉丁裔民眾。

非裔的納西斯表示，「老實說，每個紐約人都會亂穿越馬路，人們只是想早點到達目的地，懲罰常見的日常行為，這種法律不該存在，尤其是相關規定不公平的對待特定族裔。」

新法允許行人在任何時間和地點過馬路，但也表明行人不走斑馬線或人行道時，並未享有通行權，應該讓路給具通行權的車輛。納西斯提醒，新法明訂不看紅綠燈和從路中間穿越馬路是高危險行徑，亂穿越馬路的行人仍須對自身行為造成的事故承擔民事責任。納西斯說：「我們鼓勵行人利用既有的安全機制，如行人號誌、行人庇護島、行人早開時相，以及「日光」（daylighting）機制。」日光機制是指提高路口清晰視線，包括減少停車位和限制駕駛的轉彎速度，提升駕駛轉彎時的能見度。

西雅圖組織「美國步行」（America Walks）表示，許多城市和州已不再將亂穿越馬路視同違法情事。執行董事麥克麥金（Mike McGinn）說：「真正關心行人安全的城市會聚焦街道設計、超速行駛和危險的大車，而不是透過法律懲罰行人。」

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