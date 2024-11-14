好讀周報／彈鋼琴可培養邏輯思考 專家曝「求知欲」是大腦發展關鍵

文／記者雷光涵

東大生在童年學鋼琴的比例也比一般人高出許多。名古屋藝術大學教授大內孝夫指出，彈琴與學業進步沒有直接關聯，不過透過持續以恆的練習，收獲會很豐富。比如邏輯思考。經解析樂譜，理解樂曲架構的過程，鋼琴不僅能培養感性，也能培養邏輯思考。

大內說，此外，彈琴要同時且順暢地移動雙手與右腳，所培養的多工能力會轉化為廣泛學習英數國理社等五門學科的能力。更進一步，許多鋼琴教室舉行定期發表會，必須計畫性練習，這與準備大考一樣。不過上述的好處，限於願意自己坐在鋼琴前，每天自發性練習的孩子。

非認知能力與學校成績、考試分數無關，而是創造力、解決問題能力、溝通力與自我肯定等，對人生影響程度遠超過學業成績。在人工智慧（AI）漸漸取代人類工作的未來社會，培養非認知能力益發重要。

瀧靖之指出，對大腦發展最重要的事，是對事物擁有打從內心的熱情所帶來的求知欲。至於孩子要熱中什麼，他說，足球、游泳等運動，或是演奏樂器、捉蟲、露營等戶外活動，都可以。事實上，父母能帶領進入自己有興趣的事，親自指導或學習，是讓孩子熱中某件事的捷徑。也就是說，學游泳、鋼琴能得到專業技術以外的收獲，但不代表孩子一定要特別去學才藝。