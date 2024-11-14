快訊

職場「閃辭族」大增 年輕人嗅到缺工潮更敢跳槽喊價？

愈貴賣愈好！M4 iPad Pro銷量近5成 這款蘋果平板占比意外掉最多

台中北屯區汽車旅館31歲女住客猝死 同房男子被帶回調查

聽新聞
0:00 / 0:00

好讀周報／彈鋼琴可培養邏輯思考 專家曝「求知欲」是大腦發展關鍵

聯合報／ 好讀周報
透過解析樂譜，理解樂曲架構的過程，鋼琴不僅能培養感性，也能培養邏輯思考。（圖／路透）
透過解析樂譜，理解樂曲架構的過程，鋼琴不僅能培養感性，也能培養邏輯思考。（圖／路透）

文／記者雷光涵

東大生在童年學鋼琴的比例也比一般人高出許多。名古屋藝術大學教授大內孝夫指出，彈琴與學業進步沒有直接關聯，不過透過持續以恆的練習，收獲會很豐富。比如邏輯思考。經解析樂譜，理解樂曲架構的過程，鋼琴不僅能培養感性，也能培養邏輯思考。

大內說，此外，彈琴要同時且順暢地移動雙手與右腳，所培養的多工能力會轉化為廣泛學習英數國理社等五門學科的能力。更進一步，許多鋼琴教室舉行定期發表會，必須計畫性練習，這與準備大考一樣。不過上述的好處，限於願意自己坐在鋼琴前，每天自發性練習的孩子。

非認知能力與學校成績、考試分數無關，而是創造力、解決問題能力、溝通力與自我肯定等，對人生影響程度遠超過學業成績。在人工智慧（AI）漸漸取代人類工作的未來社會，培養非認知能力益發重要。

瀧靖之指出，對大腦發展最重要的事，是對事物擁有打從內心的熱情所帶來的求知欲。至於孩子要熱中什麼，他說，足球、游泳等運動，或是演奏樂器、捉蟲、露營等戶外活動，都可以。事實上，父母能帶領進入自己有興趣的事，親自指導或學習，是讓孩子熱中某件事的捷徑。也就是說，學游泳、鋼琴能得到專業技術以外的收獲，但不代表孩子一定要特別去學才藝。

好讀周報 東京大學 鋼琴

好讀周報

追蹤

延伸閱讀

陶喆小巨蛋祭創舉太暖了！擊掌下秒爆意外「不見了」

游泳／卓承齊公開水域亞錦賽摘金 曾一度考慮退役

家族擁豪宅卻占市府官舍？蔣萬安：我名下沒任何房子

台師大交響樂團秋季公演 鋼琴協奏曲之王重磅登場

相關新聞

好讀周報／彈鋼琴可培養邏輯思考 專家曝「求知欲」是大腦發展關鍵

東大生在童年學鋼琴的比例也比一般人高出許多。名古屋藝術大學教授大內孝夫指出，彈琴與學業進步沒有直接關聯，不過透過持續以恆...

新聞中的公民與社會／川普強勢重返白宮 美國政府將如何運作？

美國5日舉行總統與國會選舉，福斯新聞宣布共和黨總統候選人、前總統川普跨過270張選舉人票的當選門檻勝選...

好讀周報／學才藝無用？多數東大生從小學鋼琴、游泳 對讀書生活都有益

日前「才藝無用論」在台灣社群熱議，列出童年學過十大最沒用才藝。日本人一樣熱中送孩子學才藝，歷年調查發現，考進東京大學的人...

國中數學／複雜分數 巧妙解決

在國小時期，我們已經學過分數的基本運算，但到了國中，分數的運算變得更加複雜。如何快速有效地解決這些問題...

好讀周報／紐約行人「亂穿越馬路」合法化 議員：新法有助改善種族正義

美國紐約市議會通過行人「亂穿越馬路」（Jaywalking）合法化法案，該市市長亞當斯（Eric Adams）...

紐時賞析／聯合國報告：減少溫室氣體排放量 過去一年沒有任何進展

One year after world leaders made a landmark promise to move...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。