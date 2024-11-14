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好讀周報／學才藝無用？多數東大生從小學鋼琴、游泳 對讀書生活都有益

聯合報／ 好讀周報
歷年調查發現，考進東京大學的人，有高比例的人童年開始學游泳和鋼琴。(圖／路透）
歷年調查發現，考進東京大學的人，有高比例的人童年開始學游泳和鋼琴。(圖／路透）

文／記者雷光涵

日前「才藝無用論」在台灣社群熱議，列出童年學過十大最沒用才藝。日本人一樣熱中送孩子學才藝，歷年調查發現，考進東京大學的人，有高比例的人童年開始學游泳和鋼琴。專家指出，學才藝培養學業以外的非認知能力，對孩子的影響不在「長大有沒有用到」。

日本歷年、不同機構做的調查一致顯示，日本人童年的熱門才藝前三名為游泳、英文與鋼琴，與東大生的童年一樣。不過，東大生學過游泳的比例是所有人的1.5倍至2倍，鋼琴也是每兩個人有1人學過，占比特別高。

零歲的嬰兒游泳、幼兒游泳課、到小學生習泳，大多數家長把小孩送去游泳，不是要培養競賽選手，而是覺得游泳是全身運動，能提升體力、促進健康。日本女子體育大學校長深代千之接受「日經Woman」訪問時指出，經年累日的練習能讓泳技進步，對讀書與生活也有益。

經年累日的練習能讓泳技進步，對讀書與生活也有益。（圖／法新社）
經年累日的練習能讓泳技進步，對讀書與生活也有益。（圖／法新社）

深代指出，第一個好處是提升孩子的時間管理能力。這與游泳的練習方法有關。游泳通常計算一定的秒數內，能游幾趟25公尺或50公尺長，配速相當重要。學會配速，等於學會時間感，時間管理能力變佳。

第二個好處是培養反省修正自己的習慣。游完一趟，教練會利用走回出發台的時間給予指導，同時讓他觀摩他人的泳姿。學業也是一樣，一旦發現弱點，立刻思考克服的方法。

大腦科學家、東北大學教授瀧靖之對「日經Woman」表示，童年的游泳經驗對大腦發展有正面影響。游泳要在空間中善用手與腳，身體得掌握每各部位在空間的哪裡。此外，要掌握泳道的寬度、終點等距離感，都可能有助培養空間認知能力。

空間認知能力在解數學圖形問題時很重要。瀧靖之強調，當然其他運動也可能提升這項能力。他說，加上游泳是有氧運動，讓大腦「可塑性」變大，也可能增加思考與記憶的認知能力。

2017年President雜誌別冊調查174名東大學生（文、理組各半），有60%的學生表示念小學的時候學過游泳。他們回答游泳對他們的影響：「養成與旁人的競爭心，覺得保持領先是理所當然的事，所以念書、考試也想爭第一」、「自己尚有不足的地方，會澈底練習」、「忍耐力強」、「注力」。

有人說，「小學時游泳、鋼琴沒有突出的成績，但拚了命的練習，還分析金牌泳將北島康介的泳姿影片，學到忍耐力與自我分析能力」、「失敗時會自己想解方，靠別人想像不到的努力，不想輸給同一個對手」。

彈琴動作培養的多工能力，會轉化為廣泛學習英數國理社等五門學科的能力。（圖／路透）
彈琴動作培養的多工能力，會轉化為廣泛學習英數國理社等五門學科的能力。（圖／路透）

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