科學人／介入時機很關鍵！再生醫療怎修復脊髓損傷 醫解析限制與術後復原

目前國內脊髓損傷者約有6萬5000名，平均受傷年齡僅27歲，平均每年增加4000人到5000人，其中以年輕人為主要族群。細究脊髓損傷的原因，最主要是外傷造成，第一名是車禍，第二名則是從高處墜落，其他包括運動傷害、跌倒與暴力傷害，其中車禍是造成頸部脊髓損傷的主因，高處墜落則是胸、腰脊髓損傷的主因。

脊髓損傷會導致脊神經失去部分或全部功能。脊髓位於脊椎中央，負責將大腦的訊號傳遞到四肢，如果頸部脊髓受傷，會造成頸部以下四肢的問題，嚴重時可能造成四肢癱瘓；胸、腰椎部位的脊髓受損，主要會影響到下肢行動。依照緊急程度分為三個階段：

急性期：

脊髓損傷發生後三到五天，也可能長達數週，此時的神經損傷症狀包括下肢或四肢癱瘓，以及感覺喪失；同時也可能產生脊髓休克，脊髓因暫時失去功能，造成自主神經問題，例如低血壓、心律紊亂與排泄困難。這時候通常會在加護病房治療。

亞急性期：

持續約數週到數月，病人對於神經損失造成的混亂症狀逐漸穩定，可以離開加護病房，如果脊髓損傷情況不嚴重，會有部分神經功能恢復，但隨著神經休克緩解，患者可能出現痙孿，部分患者自主神經問題仍會持續。

慢性期：

通常是數月、數年到終身，這時脊髓損傷的急性症狀逐漸穩定，但也意味著脊髓損傷很難恢復，通常病人會面臨到後續的復健與生活，如何維持一定的生活品質，將是這個階段需要面臨的問題。（詳見下圖〈一圖看懂〉）。

過去認為神經細胞再生與修復能力差，脊髓損傷多半採用保守治療，在急性期先穩定脊柱，如果脊髓壓力過大，需要進行脊髓減壓，同時使用類固醇等藥物避免發生脊髓炎與水腫。到了亞急性期，重點為復健治療，避免產生痙孿。慢性期除了持續復健，還需避免其他併發症，像是褥瘡、泌尿系統感染等。

圖擷自科學人雜誌。科學繪圖／江勻楷

再生醫療在亞急性期介入最恰當，慢性期成效相對差

再生醫學在脊髓損傷治療的運用，包括透過幹細胞治療、基因治療、生物材料與組織工程、電刺激治療等，協助病人修復受傷的脊髓，其中，幹細胞治療在台灣主要是利用間質幹細胞進行治療，從脂肪、皮膚或腎採集細胞，接著在實驗室找出間質幹細胞並複製，國際標準為達到三億個幹細胞，但目前的作法是最少要複製到五千萬個幹細胞，再分次注射，觀察幹細胞的生存狀況。

假設有一位20歲男性，因為騎摩托車發生意外，被高速撞擊後甩出，雖然腦部沒有出血，卻造成頸椎斷裂。當病況進入亞急性期，是再生醫學最好的介入時機，這時候可以開始進行細胞培養，同時進行神經監測，確認是哪幾條神經損傷、神經是否有糾結成一團，這些都會影響後續細胞生長。如果神經有糾結成團時，需要進行「神經撥開術」，撥開意思不是把神經切除，而是像梳頭髮一樣把神經理順，後續細胞治療才能事半功倍。

事實上，再生醫學不只是細胞培養與注射，更重要的是有沒有適合細胞再生的環境，就像是栽種植物一樣，除了植物本身外，土壤、營養、陽光等都不可缺少。在人體也是一樣，如果神經糾結在一起，提供細胞生長的環境就不好，也會阻礙細胞再生；其次，除了注射細胞外，還需要加入幫助細胞生長的因子，像是外泌體、高濃度血小板血漿等，都能有助於神經細胞再生。

台灣在實施「特管辦法」時，再生醫學僅能使用在末期，所以細胞治療的案例多是慢性期病人，但根據之前的回溯研究發現，當病人到慢性期時，雖然也有成效，但需要更長期的復健來幫助神經恢復。

現在一些臨床試驗發現，使用細胞治療脊髓損傷，最佳的介入時間就是亞急性期，在亞急性期介入可以更快重建損傷的神經組織，幫助神經再生。「再生醫療法」通過後，拿掉了末期的限制，再生醫療未來就能在亞急性期介入，真正幫助到有需要的病人。

目前國外有些再生療法會在急性期就介入，先給予病人低溫治療，原因是脊髓損傷時，氧氣消耗量大，容易出現大量自由基，造成細胞損傷；此時給予低溫治療，可以減少氧氣消耗，避免自由基大量產生，將急性期縮短，延長亞急性期，有助於後續的細胞治療。（整理／林又旻）

【醫師解惑】

疑惑1：再生醫療還可以治療哪些神經疾病？

目前最快可以實驗的應該是中風。腦中風分成兩種，一種是血管被堵塞，也稱為缺血性腦中風，一種是血管破裂，也就是出血性腦中風，細胞治療主要用於出血性腦中風。人的大腦就像豆腐一樣，裡面充滿神經細胞，而血管則是包覆在其中，當血管爆裂時，我們無法越過神經去拯救血管，只能破壞部分大腦神經，但也容易形成二次傷害，所以現行方法使用立體定位法，規劃破壞神經最少的途徑，從腦部打一個小洞進入患部，把出血的地方堵住，然後把流到大腦神經的血液吸乾。當大腦中只剩薄薄一層血塊時，就可以施打幹細胞，幫助大腦神經再生。

除了大腦、脊髓這類的中樞神經外，像是視神經受傷、嗅覺神經斷裂、聽神經受損等周邊神經損傷疾病，都有研究人員在進行相關研究，這類型的治療成效跟脊髓不同，成功率起伏大，但未來相關的治療還是可以期待。

疑惑2：透過再生醫療進行脊髓損傷治療時，會有哪些限制？

第一個是病人損傷時間，如果損傷過久才治療，成效也會較差。其次是病人的身體機能，如果病患有免疫性疾病，如自體免疫疾病，不建議細胞治療，因為在分化時容易出現問題，可能會造成排斥反應。第三是感染中的病人，感染病人有可能造成實驗室污染或是自身感染，增加治療的風險。最後是整體評估，包括病人的身體是否健康，血液是否正常，病患是否有心臟疾病，以及病人心理狀態是否合適等，都需要進行全面的檢視。

在年齡上，雖然目前相關研究多以成人為主，也有少部分是兒童或青少年的研究，但在臨床上的實務經驗，兒童或青少年的復原能力較強，有時候根本不需要介入，或是輕微介入，就能有很好的成效，所以如何介入治療還是需要醫師進行全面評估。

疑惑3：患者後續該如何維持細胞治療效果？

細胞治療後不代表從此復原，更重要的是如何維持。首先，病患要定期回診，監控細胞治療後的情況，讓醫師可以判斷目前恢復狀況，動態調整治療方案。第二，持續進行復健，包括肌肉訓練、關節訓練等，可以幫助病患增加肌肉力道，防止二次損傷。第三，攝取足夠的營養，建立良好生活習慣。在復原的過程中，需要有大量的營養幫助再生，所以要攝取足夠的營養素。此外，良好的睡眠與休息，戒除抽菸與喝酒，都有助於細胞再生。最後是心理建設，細胞治療並非仙丹妙藥，可以讓人快速復原，所以病患會因期待落差而有情緒上波動，甚至是焦慮、憂鬱等，所以親友與專業人士的心理支持就顯得更重要。

・ 醫 師 小 檔 案 ・ 方鵬翔 員郭醫院神經外科主任 超預防醫學．細胞治療諮詢平台醫師 中國醫藥大學醫學系中醫系雙學位、高雄醫學大學臨床醫學博士班、中興大學博士班，曾任輔英大學附設醫院神經外科主任，專長為肩頸痠痛、坐骨神經痛、骨質疏鬆、關節退化、脊髓內視鏡手術、細胞治療及再生療法。

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（本文出自2024.11.01《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）