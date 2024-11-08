閱讀數學／超受歡迎的《妙妙犬布麗》

你聽過《妙妙犬布麗》（Bluey）這部兒童動畫嗎？這是一部近年來在親子界中非常、非常、非常紅的一部動畫，用再多次非常都不足以形容。因為他是2023年影音串流中，總排行第二名的熱門觀看影片，除了傳奇美劇《無照律師》（Suits），其他任何一齣你聽過、看過、覺得很熱門的影集，通通都輸給這隻藍色的小狗狗。

2023年，Bluey在全美的總觀看時長高達439億分鐘 ！分鐘這個單位太小，換成年的話是超過8萬年。知名影集《超自然檔案》只有Bluey的一半。往年的兒童界霸主《可可瓜唱兒歌》（Cocomelon）觀看時長同樣很驚人，高達363億。但也只在年度排行上名列第五，略勝你我都愛的《宅男行不行》（The Big bang theory）。

數據進一步發現，Bluey的觀看時長雖然輸給Suits的577億分鐘，但考量到兩部影集的集數差不多，可是Bluey是一集不超過8分鐘，Suits則是5～6倍的44分鐘。換句話說，如果改用「觀看集數」作為排行依據，且觀眾都是完整收看。則Bluey有約55億集被播放，Suits只有13億集。Bluey大獲全勝！

另一個值得一提的是，Suits是在串流霸主Netflix上放映，Bluey則是在Disney+。雙方在北美的用戶數有1.5倍的差距，表示在各自的族群內，Bluey的擴散範圍更大。不過，這或許也跟Disney+原本就會吸引到許多親子用戶有關。相較之下Netflix的用戶特性可能更加廣泛。

那麼，為什麼Bluey那麼受歡迎的原因，或許每一集都是再平凡不過的日常：逛市場、去朋友家玩、搬家等等。據說美只是編劇巧妙地安插了有趣的橋段、對話。讓孩子在看的時候笑嘻嘻，爸媽也能看見育兒生活中，那些因為我們可能過度忙碌，而沒有仔細品味的趣味時光。它不只是一部給孩子的卡通，而是親子都能從中找到樂趣、共鳴的動畫。