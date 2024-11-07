新聞中的公民與社會／國防部長也到立院備詢 我政府體制如何運作？

一、時事掃描

顧立雄：中共若封鎖台海就是戰爭 國軍將進應急作戰階段 國防部、國安局等多個部會昨天受邀至立法院外交及國防委員會，針對解放軍未來可能透過「灰色地帶戰術」、「蟒蛇戰略」封鎖台灣提出專案報告。【2024/10/24聯合報】

二、命題趨勢

依「行政權的歸屬」、「行政權與立法權的關係」，民主國家的政府體制分為內閣制和總統制；我國歷經7次修憲後，成為兼具總統制與內閣制特色之混合制。本新聞命題之關鍵詞：立法院質詢、行政院備詢、權責相符、課責、安全與糧食之國家目的、兩岸關係、中國武力威脅、總統制與內閣制之特色等。

三、牛刀小試

立法院外交及國防委員會針對中共解放軍可能透過「灰色地帶戰術」、「蟒蛇戰略」對台灣進行封鎖，邀請國防部、國安局及農業部等多個部會，針對此國安危機，提出專案報告。而立法院在會期期間，會依照議事成例，邀請行政院長、各部會首長針對重大議題進行專案報告，並備質詢；由於我國政府體制是兼具總統制與內閣制特色之混合制，因此上述行政與立法互動關係，與下列何者屬於同一種政府體制(總統制或內閣制)的政府權力運作？

(A)行政院各部會首長，不得兼任立法委員

(B)立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告

(C)不信任案通過，總統諮詢立法院長後，得解散立法院

(D)立法院決議之法律案，行政院經總統核可，可提覆議

答案：C

解析：內閣到立法院進行專案報告、備詢，屬於內閣制特色(A)總統制特色(B)總統制特色(C)內閣制特色(D)總統制特色。

四、歷屆試題

2017年土耳其通過修憲公投，將憲政體制由議會內閣制改為總統制，總統由普選產生且擁有更大行政權，由總統組成政府並任免各部會首長。若僅依據題文並從民主國家的政府體制特性加以判斷，下列何者最可能符合土耳其修憲後的政治運作？(2024學測修)

(A)總統所屬政黨若未獲國會過半席次，須組聯合政府

(B)總統必須到國會說明外交政策，以表示對國會負責

(C)總統執行各項政策的預算，仍須獲得國會審議通過

(D)總統施政不佳時，國會可提出不信任案促使其下台

答案：C