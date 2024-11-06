英語閱測／帶你了解2024美國總統大選 必學的20個英文單字
2024年年度大事之一就是美國總統大選，這次競逐總統的候選人分別是前總統川普（Donald Trump）和現任副總統賀錦麗（Kamala Harris），他們成為了選戰的焦點。兩位政治領袖分別代表美國的兩大政黨參選，並在各自的競選活動中提出了關於美國未來重大議題的理念和政策方向。
本篇文章的閱讀測驗難度為國中會考程度，同學們準備好了解美國總統選舉及其可能帶來的影響了嗎？閱讀完後，會有三個測驗題目，幫助你檢視自己對文章內容的理解。在進行英文閱讀測驗時，請特別注意！別害怕遇到不熟悉的單字，試著順暢地閱讀，不必每個字都理解，只需掌握文章的大意，就能順利回答問題。做完測驗後，別忘了觀看Yvonne老師的解說，進一步了解單字的意思及文章內容。
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