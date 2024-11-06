英語閱測／帶你了解2024美國總統大選 必學的20個英文單字

2024年年度大事之一就是美國總統大選，這次競逐總統的候選人分別是前總統川普（Donald Trump）和現任副總統賀錦麗（Kamala Harris），他們成為了選戰的焦點。兩位政治領袖分別代表美國的兩大政黨參選，並在各自的競選活動中提出了關於美國未來重大議題的理念和政策方向。

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