寫作教室／《妙語說書人》以桌遊學習隱喻

寫作中的隱喻與精練是文字藝術的核心，能讓讀者在言外之意中感受到深刻的情感或想法。而《妙語說書人》（Dixit）卡牌上形象各異的圖像都給每個人不同的想像，每個人也可以對它們有著不同的解釋，這也能讓寫作者用來訓練文字的隱喻與精練。

●隱喻 將具象轉化為抽象

《妙語說書人》卡牌圖像往往有著象徵性。以一張「一位身穿華麗衣袍的國王，坐在破舊寶座上，四周蔓藤纏繞」的卡牌為例，我們可能會直接寫下：「國王死去了。」這時可以觀察卡牌裡的環境與物品，試著思考這張卡片有著什麼樣的意義與暗示，我們又可以如何表達？在觀察後，透過描寫藤蔓纏繞的景色，來傳達國王逐漸失去權力的隱喻：「蔓藤像蛇，爬上榮耀的寶座，將國王逐漸吞噬。」透過這樣的句子，讓讀者想像可能發生的事件。

●精練 少即是多

《妙語說書人》的卡牌圖像元素多，我們可能會想要細細解釋每一個元素，但精練的重點在於「少」。以一張「一位手握破碎時鐘的年輕女孩站在日落下的海邊」的卡片為例，試著描述時，可能傾向於解釋整個背景：為什麼時鐘破碎？女孩的身分？然而，這樣過於繁瑣，反而削弱了想像空間。精練的寫作練習是「說得少，意味多」。如：「她望向遠方，時針在掌中驟然停擺。」這段話避免了繁瑣的解釋，給予讀者更大的想像空間。

●多層次的意象

隱喻也可透過多層次的意象來表達複雜情感。如一張展示「鳥籠中的鳥兒掙扎，籠外是無盡的天空」的卡牌，我們可以這樣同時描繪鳥兒的困境與自由的渴望：「鳥兒的翅膀輕碰籠中的鐵欄，目光卻已飛至天空的蔚藍。」這樣的多層次描寫可讓情感更加豐富。

通過《妙語說書人》的圖像隱喻與精練練習，我們可以在具象與抽象之間切換，提升在寫作中的想像力與文字表達的深度。每張卡片都是寫作靈感的來源，透過觀察與聯想，可以學會文字描述中隱喻與精練，文字自然不再單調，而是充滿豐富的情感與多層次的意象。