好讀周報／5國為資源爭多年…最大內陸鹹水湖「裡海」縮水中 特有種生存現危機

文／陳韻涵輯

哈薩克生態學者薩爾森巴耶夫（Azamat Sarsenbayev）和伊朗攝影師賈萬馬爾迪（Khashayar Javanmardi）發現家鄉的「裡海」（Caspian）水位大幅下降，生態系統不復以往。德國學者研究指出，當地居民過度取水、比鄰國家興築大壩，加上氣候變遷的影響，全球最大內陸鹹水湖、位於中亞的「裡海」生態遭受破壞，蓄水量恐難恢復過往豐盈狀態。

薩爾森巴耶夫指出，他的故鄉哈薩克阿克套曾有碧綠海岸，水質清澈可放心游泳，如今裡海的水位消退，只剩乾涸龜裂的礫石灘，「看起來很難受」。在裡海南端，攝影師賈萬馬爾迪在伊朗南部的拉什特，發現裡海遭受嚴重汙染，水質惡化。

裡海曾是重要的內陸水域，周遭國家仰賴裡海從事漁業捕撈，開墾農業，發展旅遊觀光並取得民生用水。裡海不僅協助調節乾旱的中亞氣候，其地底深藏富饒的石油與天然氣資源，成為鄰國爭相搶奪的寶庫。

數千年來，隨著氣溫波動和冰蓋面積消長，裡海的水位隨之變化。裡海的水源供應來自130條大大小小的河流，但其中80%的水資源來自貫穿俄羅斯中部與南部的「伏爾加河」（Volga）。伏爾加河是歐洲最長且流量最大的河流，河段總長達3730公里，流域面積擴及136萬平方公里，平均流量每秒8060立方公尺。

伊朗德黑蘭大學研究員普蘭奇（Vali Kaleji）分析，裡海水位驟降是因為周遭國家大規模興建水壩取水，其中包括俄羅斯在伏爾加河沿岸興建的多座大型水利發電壩體。美國麻省理工學院2021年資料顯示，俄羅斯在伏爾加河及其最大支流卡馬河上興建11座大型水壩，發電量約占俄羅斯總發電量的5%。在前述水壩中，伊凡科夫斯科水庫幾乎位於伏爾加河的源頭。

除了築霸取水外，氣候變遷的影響逐漸加劇，裡海的蒸散量愈來愈大，降雨則逐漸變得不穩定。

德國不萊梅大學海洋環境科學地球系統模型資深研究員普蘭奇（Matthias Prange）表示，1990年中葉以來，裡海的水位持續下降，2005年來速度更快，下降約152公分。普蘭奇表示，隨著暖化加劇，裡海的水位將急劇下降，估計到本世紀末將下降8公尺到18公尺。

另據英國雷丁大學古氣候學教授喬伊‧辛加拉耶（Joy Singarayer）的研究預測，時至2100年，裡海的水位可能下降達30公尺。

這對裡海附近的國家而言形同危機，普蘭奇表示，水位下降會讓漁場萎縮、船隻難以靠港，連帶影響航運和旅遊業。

●看特色／與世隔絕200萬年 孕育不少特有種

裡海的地理位置讓這片水域與外界孤立至少200萬年，因此孕育不少特有種，如鳥蛤和裡海海豹。

裡海水位下降威脅哺乳類的裡海海豹，其幼獸棲息的東北部較淺灘地正在消失，且所有海豹都面臨汙染和過度捕撈的威脅。哈薩克水生生物與生態研究所研究員艾塞爾‧拜姆卡諾瓦表示，空中調查顯示海豹數量銳減。科學家2009年在裡海東北部的杜涅夫島記錄到2.5萬隻海豹，但到了2010年春季，杜涅夫島的海豹全都不見蹤影。

裡海海豹及蝌蚪蝦虎魚（見圖）是生活在裡海的獨特生物。（圖／取自網路） 裡海海豹（見圖）及蝌蚪蝦虎魚是生活在裡海的獨特生物。（圖／取自網路）

●看問題／是湖？是海？5國為資源爭多年

蘇聯1991年解體前，裡海曾是蘇聯和伊朗共享的資源。蘇聯解體後，裡海圓周7000公里海岸線周遭的俄羅斯、伊朗、哈薩克、亞塞拜然和土庫曼共5個國家，為裡海的資源取用爭論不休。

英國廣播公司報導，裡海蘊藏豐富天然資源，包括石油、天然氣和漁業資源，這讓裡海沿岸5國都想從中獲得好處，而這得先決定裡海是「湖」還是「海」。裡海的水域曾孕育許多野生鱘魚，鱘魚是製作魚子醬的主要魚種，而全球約90%的魚子醬來自裡海。隨著裡海生態資源變化和人類捕撈，裡海的鱘魚數量已達到瀕臨滅絕的程度。

裡海如果是湖，沿岸各國就能平均分配，但若是海，則要根據接壤的海岸線長度分配資源，且海洋受到「聯合國海洋法公約」的保護。若受聯合國管轄，裡海的天然資源、領土權和環境管理權，就不限於沿岸國家。

伊朗認為裡海是「湖」，但俄羅斯、哈薩克、亞塞拜然和土庫曼都裡海就是「海」。2018年這5個國家終於達成協議，同意裡海「既非湖、也不是海」，而是「具有特殊法律地位的水體」，並將裡海的水體二分為：水域和水底下的資源。各國同意沿岸國家居民可自由進出水域，但不准任何國家在該水域建置軍事設施。

另據英國《衛報》報導，裡海底下富饒的石油與天然氣資源，各國採取擱置不處理的態度，前述協議雖然通過打造「跨裡海天然氣管道」，規畫從土庫曼穿過裡海，運送天然氣到亞塞拜然進入歐洲市場。然而在金融、環境和地緣政治因素影響，跨裡海天然氣管道至今尚未動工。