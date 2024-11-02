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科學人／今年會有幾個颱風登陸？新模型數月前就能預測 測試準確率達98%

科學人／ 文‧高基氏體｜科編
2024年10月下旬侵襲台灣的強颱「康芮」。衛星資料來源／日本向日葵衛星
2024年10月下旬侵襲台灣的強颱「康芮」。衛星資料來源／日本向日葵衛星

今年會有多少颱風登陸？什麼時候會放颱風假？每次颱風來襲前，「會不會登陸」都是台灣民眾相當在意的話題。最近發表在《大氣與海洋科學通訊》（Atmospheric and Oceanic Science Letters），來自中國中山大學（Sun Yat-sen University, SYSU）發佈的氣象預測模型，將颱風的預測時間提前到數個月！

新模型預測颱風登陸次數，助台灣提前防災

颱風的強風、豪雨和風暴潮對台灣影響深遠，每年颱風季節，防災措施成為台灣地方政府和氣象機構的重要課題。SYSU團隊開發的颱風預測模型能在數個月前就預測台灣的颱風登陸次數，讓各地的防災計劃更加從容。該模型以1979年以來的數據為基礎，準確率高達98%，展現高度應用潛力。

SYSU模型如何運作？

SYSU模型根據四項關鍵氣候指標進行預測，包括南極半島西方的850百帕低空風、澳洲西南海域的300百帕濕度、鄂霍次克海的相對渦度，以及南印度洋4月的海表溫度。這些指標在颱風季前即可測量，能顯示大氣環境對颱風生成與路徑的影響，讓台灣在防颱方面更具準備。

模型測試與驗證，準確率高達98%

研究團隊以1979至2013年數據構建模型，並於2014至2022年間進行測試，結果顯示，SYSU模型的預測與實際狀況高度吻合。研究還指出，南極震盪（AAO）和西太平洋副熱帶高壓的變動，在颱風移向台灣的過程中發揮了重要作用。

預測模型的未來發展

SYSU模型的研發帶領者陳庭輝教授表示，模型的開發旨在協助台灣等颱風頻發區加強防災應對。他強調，團隊將持續改進模型，以提高預測精度和服務範圍。不久的將來，SYSU模型將正式營運，每年五月中旬釋出可開源使用的預測結果，為颱風防災準備爭取更多時間。

資料來源：

1. How many typhoons will make landfall on Taiwan Island this year?

2. Ziqing Chen et al, Statistical seasonal forecasting of tropical cyclone landfalls on Taiwan Island, Atmospheric and Oceanic Science Letters (2024). DOI: 10.1016/j.aosl.2024.100554

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（本文出自2024.10.31《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

氣象資訊 科學人雜誌 颱風

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