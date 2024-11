科學人／今年會有幾個颱風登陸？新模型數月前就能預測 測試準確率達98%

今年會有多少颱風登陸?什麼時候會放颱風假?每次颱風來襲前,「會不會登陸」都是台灣民眾相當在意的話題。最近發表在《大氣與海洋科學通訊》(Atmospheric and Oceanic Science Letters),來自中國中山大學(Sun Yat-sen University, SYSU)發佈的氣象預測模型,將颱風的預測時間提前到數個月!

新模型預測颱風登陸次數,助台灣提前防災

颱風的強風、豪雨和風暴潮對台灣影響深遠,每年颱風季節,防災措施成為台灣地方政府和氣象機構的重要課題。SYSU團隊開發的颱風預測模型能在數個月前就預測台灣的颱風登陸次數,讓各地的防災計劃更加從容。該模型以1979年以來的數據為基礎,準確率高達98%,展現高度應用潛力。

SYSU模型如何運作?

SYSU模型根據四項關鍵氣候指標進行預測,包括南極半島西方的850百帕低空風、澳洲西南海域的300百帕濕度、鄂霍次克海的相對渦度,以及南印度洋4月的海表溫度。這些指標在颱風季前即可測量,能顯示大氣環境對颱風生成與路徑的影響,讓台灣在防颱方面更具準備。

模型測試與驗證,準確率高達98%

研究團隊以1979至2013年數據構建模型,並於2014至2022年間進行測試,結果顯示,SYSU模型的預測與實際狀況高度吻合。研究還指出,南極震盪(AAO)和西太平洋副熱帶高壓的變動,在颱風移向台灣的過程中發揮了重要作用。

預測模型的未來發展

SYSU模型的研發帶領者陳庭輝教授表示,模型的開發旨在協助台灣等颱風頻發區加強防災應對。他強調,團隊將持續改進模型,以提高預測精度和服務範圍。不久的將來,SYSU模型將正式營運,每年五月中旬釋出可開源使用的預測結果,為颱風防災準備爭取更多時間。

