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國中國文／語文一點通 月分的別稱

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大家都知道一年有四季，又分十二個月分，所以農曆一至三月為春季，以此類推，最後三個月為冬季。

閱讀古典詩詞時，我們常會遇到無法判別詩文描述的季節月分，畢竟古人寫作詩文，不一定會如李白〈黃鶴樓送孟浩然之廣陵〉：「故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州。」直接寫明送別的時間是三月。因此我們得根據相關字眼來推敲、判斷。

三國時期的知名人物孫權字仲謀、司馬懿字仲達，倆人在家中皆排行第二，所以字號用了「仲」字，故可知「伯仲叔季」為兄弟長幼排行的次序。而一季的三個月分也有這樣類似的次序喔！

例如：南朝宋謝靈運〈酬從弟惠連〉：「暮春雖未交，仲春善遊遨。」詩中仲春是農曆二月，而暮春則是農曆三月，春季的末期。

那麼你知道「仲夏流多水，清晨向小園。碧溪搖艇闊，朱果爛枝繁。」（杜甫〈園〉），「孟夏草木長，繞屋樹扶疏。」（陶淵明〈讀山海經〉），詩中提及的仲夏、孟夏各是指幾月嗎？現在就讓我們跟著許由老師學習吧！

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