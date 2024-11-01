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閱讀數學／科學家皇帝拿破崙（下）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
示意圖。圖為影帝瓦昆菲尼克斯在史詩鉅作「拿破崙」扮演軍神拿破崙。圖／Apple TV+ 提供
示意圖。圖為影帝瓦昆菲尼克斯在史詩鉅作「拿破崙」扮演軍神拿破崙。圖／Apple TV+ 提供

上週我們介紹了拿破崙雖然在科學、數學上沒有特別卓越的貢獻。但他本身對科學是充滿熱愛。看過了許多科學展演。拿破崙甚至還（自以為）體驗過人工智慧——土耳其機器人。相傳，奧地利發明家肯佩倫設計了這套機器（魔術）後，拿破崙在造訪奧地利時，特地到美泉宮與土耳其機器人對弈。他還故意破壞規則，想看看土耳其機器人是否能應對，根本是工程師測試產品的作法。

我自己以前讀歷史時，只知道拿破崙是一位戰無不勝的將軍。可讀了許多科學史後，才知道原來他可能是因為具備豐富的數學知識，更懂得使用砲彈，搭配光報塔等科技，讓他在戰爭中獲勝。拿破崙對科學的支持，固然有一大部分是基於政治軍事上的需求，但也讓科學家受惠。這還可以衍生出更多討論，例如：

在拿破崙掌權之後，歐陸持續的科技發展與現代化和他有關嗎？在拿破崙掌權之前，誰又做了哪些事，才讓拿破崙處在這麼一個科技高速飛展的時代？人文社會與科技發展的交互映證，是學習技術、演算法、理論時所無法知道的。

其中更有許多彩蛋，讓人讀起來覺得充滿趣味。例如你知道嗎，光報塔還曾經出現在大仲馬的《基督山恩仇記》中，主角買通電報員，讓仇人損失慘重。該位電報員操作的就是光報塔。拿破崙 14 歲那年，孟格菲兄弟將載著雞鴨羊的熱氣球升空。拿破崙團隊也好好研究過這項技術。除了軍情偵查，甚至還想過能不能用來渡海攻打英國。

我們依然需要歷史，不過就像人工智慧會滲入各個領域，歷史人文也可以與各個領域結合、更加多元。本來知識分門別類學習就只是效率考量，真正的知識永遠都是 N 維度世界。

「以史為鏡，可以知興替。」

當我們更認識科技或科學的發展沿革時，或許對於未來的創新發明，也會有所幫助。

就算沒有，歷史本身也是有趣的。不是嗎？

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賴以威（數感實驗室）

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