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新聞中的公民與社會／西洋萬聖節創商機 肯德基推限定「南瓜桶炸雞」
一、時事掃描
肯德基「南瓜桶炸雞餐」限定登場！回購炸雞再享61折
迎接在台40周年慶，肯德基於萬聖節前推出40周年限定「好大一顆南瓜桶炸雞餐」，餐點內容有炸雞、蛋撻、QQ球、脆薯，並搭配南瓜造型桶，每份1,199元。南瓜造型桶不僅可以重複利用、當作萬聖節裝飾品，至11月30日期間，持南瓜造型桶身至門市，可以61折優惠，購買指定8塊雞桶優惠餐，不限購買次數。【2024/10/16聯合報】
二、命題趨勢
萬聖節是西洋文化，卻在台灣成為幼兒園、安親班、pub的重要節慶，相關商品琳瑯滿目，創造出另一種商機。本新聞命題之關鍵詞：外來節日、全球化與美國化、本土化的萬聖節、萬聖節商品的供需、炸雞店家的替代品關係等。
三、牛刀小試
萬聖節派對少了炸雞不對味！K家炸雞店在萬聖節前夕推出「萬聖好大一顆南瓜桶炸雞餐」優惠價活動，南瓜造型桶裝滿多種暢銷產品，讓消費者一次滿足；若消費者再持南瓜造型桶臨櫃購買8塊雞套餐，可享61折。N家炸雞專賣店則推出買一桶「脆皮戰斧桶」，再送一桶「咔拉腿排桶」的優惠價活動。假設市場上只有K、N兩家炸雞店，選項中描述消費者在萬聖節期間對炸雞的需求與需求量之變化，與經濟學圖形之搭配，何者最為正確？
答案：C
解析：(A)買一送一是降價，因此是需求量的變化，是乙圖(B)消費上的替代品關係，對N家的需求增加，需求線右移，是丙圖(C)61折是降價，是需求量的變化，是乙圖(D)是偏好造成需求的增加，需求線右移，是丙圖。
四、歷屆試題
據媒體報導，因飼料價格上漲、禽流感肆虐、蛋商囤貨等因素，即便年初蛋價已上漲三成，市場依然一蛋難求，民眾苦不堪言。當其他條件不變下，年初的雞蛋價格變動，最可能導致下列何種市場效果？(2022分科修)
(A)雞蛋的需求減少 (B)鴨蛋的需求增加 (C)飼料的供給減少 (D)雞肉的供給增加
答案：B
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