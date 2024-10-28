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國小自然／圖像學習再進階！3D實驗室帶你走一遍 水的循環之旅輕鬆記

聯合新聞網／ 力宇教育

親愛的同學們，想一想，我們的生活是不是跟水密不可分呢？我們每天都要喝水，如廁、清潔等也都需要用到水。水不只存在於地表，從天空中到地底下，隨處都有水的蹤跡。究竟水從哪裡來、又會流到哪裡去？讓力宇教育的Ruby老師利用【3D實驗室】，將書本中平面的圖示變成立體動態，帶你一起走入水在自然界的旅程中，詳細了解水的循環。

水循環同時也是國小六上期中考的重要考點，所以正在準備期中考的同學們要多加注意喔。快點開影片，跟著Ruby老師好好再復習水的循環吧！

★當水變成雲的形態之後，還可能會發生什麼天氣現象呢？全影片有更完整水循環的詳細介紹，點擊下方【延伸資訊】可以了解更多訊息喔！

【延伸資訊】

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【Ai學霸-小中高數位學習平台】國小自然6上 適康版 適用113學年

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10646

【Ai學霸-小中高數位學習平台】國小自然6上 適南版 適用113學年

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【力宇教育】

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