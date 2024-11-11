寫作教室／看過就忘？ 3招閱讀法讓你「記住一本書」

一本書，我們可以切入的角度眾多，可繞不開的就是針對書本的各段內容進行討論。因此，我們往往需要記下書本的核心，去蕪存菁的寫下簡介，幫助自己更了解書，才能更好的讀懂書。像是網上常見的「幾分鐘看一部電影」系列，他們便是記下了重點，再介紹予旁人所知。

以下就讓我們運用三個方法，讓自己更好的記住一本書。

①以「刪減法」保留書本核心：

在閱讀完一本書時，可以先問「這本書到底想告訴你些什麼？」這個答案每個人都有不同，先羅列下自己的重點，並且寫下自己為什麼會得到這個結論的原因。

隨後以「這本書最重要的是？」慢慢刪減以精煉書本的內容，用自己的想法與文字寫下筆記。不見得要與原文相同，但要保留書中你認為的重點。

②以「因果法」找到邏輯：

書本都是以一定的脈絡寫成，找出書中因果、摸清邏輯，就可以快速的完成筆記。書本多會有目錄，閱讀完後可依照目錄回想，再找出作者的意圖，一樣以自己的想法與文字，便可快速的寫下書本大意與簡介。

目錄可幫助我們建構想像，在你閱讀完後所得知的訊息，一定有很大的差異。若是能找到目錄與作者為何如此書寫的因果，那也能很好的寫出書中的因果與邏輯。

③以「感受法」找到情緒：

詩人寫詩有「在心為志，發言為詩」的說法。在閱讀完一本書後，心中若有所感，對書中的種種有所觸發，此時此刻便如同詩人一般，可以將那些感受記錄在冊。

「書裡對於你來說，有感的是哪些呢？」透過這個問題，可以溯本追源到作者到底在書中如何書寫才能讓讀者有感的原因，也可透過此找到書中的關鍵節點，寫出簡介與大意。

在了解刪減法、因果法、感受法後，相信每位同學都可以找到書中的重點所在，進而寫出只屬於自己的書籍簡介，記住一本書了。