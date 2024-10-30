好讀周報／罹癌正在年輕化…濫用抗生素、女性青春期過早恐為原因之一

文／陳韻涵輯

世界衛生組織旗下「國際癌症研究機構」攜手美國癌症協會調查50國數據，結果發現其中14國的20歲到49歲青壯年罹患乳癌、腸癌等癌症的發病率增加，這可能與肥胖、飲食習慣改變和過量使用抗生素有關。

《英國廣播公司》報導，研究團隊9月在日內瓦舉行的「國際抗癌聯盟」大會中宣布，25歲到49歲腸癌病患過去10年的發病率，在24國呈現上升趨勢；同時期內，乳癌死亡率下降約10%，但發病率每年成長1%。

流行病學調查數據顯示，乳癌發病年齡層下降的趨勢最早可追溯到1990年代。1990年到2019年，全球早發性癌症的發病率增加79%，而年輕人罹癌死亡率增加29%。另據《刺胳針》期刊的一篇研究指出，美國1960年代中期到1970年代出生的X世代，以及1980年代到1990年代中期出生的千禧世代，罹患17種癌症的機率穩定增加。

癌症年輕化引起各界關注，國際抗癌聯盟呼籲醫師留意，避免輕忽年輕病患的癌症徵兆。

●原因1／肥胖促使關鍵激素異常

腫瘤學者認為，年輕人罹癌主因多與遺傳和基因突變相關，但已有愈來愈多的年輕病患並未出現明顯的遺傳因素。奧萊利表示，尚不清楚年輕人罹癌的原因為何，但年輕人較能承受高強度的治療。

目前最直接的病灶原因是肥胖和代謝綜合症，這會誘發全身性的發炎症狀、關鍵激素異常，進而提升罹癌風險。研究指出，18歲到40歲的肥胖者罹患18種癌症的風險增加。「刺胳針」研究指出，美國年輕人癌症發病率增加的17種癌症中，有十種與肥胖相關。

●原因2／生活方式改變也會影響

一些研究者提出，超加工食品中的某些成分可能引發腸炎症且傷害DNA。（圖／BBC）

哈佛大學病理學教授荻野周史表示，生活方式改變與罹癌率變化息息相關，部分基因變異固然會增加罹癌風險，但環境影響也會造成加乘效果。他說：「我們已知攝入過多的糖分和加工食品會讓血糖偏高，增加罹患糖尿病和癌症的風險。」

●原因3／微塑料可能與腸癌有關

紐西蘭基督城醫院的結直腸外科醫生佛雷澤去年發出全球警訊，呼籲結結腸癌專家擴大研究早發性腸癌與微塑料的關係。佛雷澤與研究夥伴在這篇「微塑料會誘發早發性結腸癌嗎？」論文中提到，微塑料顆粒可能破壞腸道黏液層，而這層黏液原本可以保護腸壁不受食物中的病原體和毒素侵害。

佛雷澤指出，「微塑料和奈米塑料可能會使黏液層出現『孔洞』而變得容易滲透，若能證明這點並找出顆粒大小，那就像碳粒與肺病間的關聯。」

其他研究人員推測，超加工食品中的食用色素和乳化劑等成分，可能促進腸道發炎，進而傷害去氧核糖核酸（DNA）。由於結腸、胃連接消化及免疫系統，腸道變化不僅與腸癌直接相關，還可能影響乳癌和血癌等癌症的發展。

●原因4／抗生素破壞免疫系統

另有研究指出，過度使用抗生素也可能是導致早發性癌症的原因之一。研究發現，過去幾十年來，全球抗生素用量顯著增加，各年齡層皆然。

抗生素可消滅大量細菌，大幅改變腸道微生物群，卻會造成不良影響。長期大量使用抗生素，已證實與肺癌、淋巴瘤、胰腺癌、腎癌及多發性骨髓瘤等癌症相關。

美國腸胃腫瘤醫學專家艾琳‧奧萊利說：「腸道細菌經過演化天擇，用來『監督』免疫系統，它能幫助人類免疫系統識別異常細胞和外來物質，預防惡性腫瘤形成。過量使用抗生素，可能導致免疫監督功能無法有效發揮。」

過量服用抗生素會殺死腸道共生細菌，荻野與全球夥伴在過去十年間的研究發現「具核梭桿菌」（Fusobacterium nucleatum）可能促使腸癌發展且抑制免疫反應。

荻野指出，早發性癌症的因素有很多，包括睡眠、肥胖和病人從小到大的習慣。他指出，大多數人都有某種形式的結腸桿菌，但當人們攝入大量超加工食品，腸道細菌就會變得更活躍，表明飲食對罹癌機率的重要性。

奧萊利說：「看到年輕人罹患胰腺癌和其他器官癌症的機率上升，令人憂心」。學者仍無法確定為何部分人會罹患早發性癌症，奧萊利呼籲科學家「探究早期階段發生什麼事、為何這麼早發病」，避免未來可能發生的全球公衛危機。

●有此研究／青春期來得早 愈易罹患乳癌

一名放射科醫師正在檢查乳房X光照片，過去20年，年輕女性罹患乳癌比率激增。（圖／取自網路）

過去20年來，50歲以下女性的乳癌發病率增加至少15%；雌激素受體陽性乳癌（簡稱ER+乳癌）是最常見的乳癌，ER+代表女性癌細胞受體會對雌激素產生反應，而ER+乳癌則是受此激素影響產生的腫瘤亞型。

美國《國家廣播公司新聞網》報導，ER+乳癌幾乎全是年輕女性罹癌率激增的原因，部分醫師懷疑，此趨勢與美國愈來愈多的女性月經初經提早有關。

美國杜克大學健康中心腫瘤醫師湯瑪斯說：「女性在一生中會接觸到許多雌激素，這可能是其中一大原因，但我們不知道為何看到這種情況愈來愈早出現。」

學者推測，箇中原因有許多，包括肥胖、飲酒、遺傳和荷爾蒙節育措施，但青春期提前在女性罹癌風險中的作用，讓更多人留意。幾十年來，青少女的青春期年齡持續下降，尤其是亞裔和非裔。

華盛頓大學斯特曼癌症中心醫師托利奧拉說：「這項工作仍在早期階段，但我們確實從先前的研究中，發現某種可能造成這種情況的生殖因素可能與罹患乳癌相關。」

《美國醫學會期刊網路開放版》3月一篇研究指出，1950年到1969年出生的女性，初經平均12.5歲來，11歲前來初經的人不到9%，但2000年到2005年出生的女孩平均12歲來初經。

婦科腫瘤學者特普林斯基說：「若初經11歲前來，罹患乳癌的風險會更高，且現在女孩初經來潮的平均年齡持續下降。」