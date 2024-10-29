好讀周報／自創機密電報！揭泰益號傳奇 駐日貿易近10國還捐國父革命資金

文／記者何定照

1901年，來自金門的陳國樑在日本長崎設立「泰益號」，開啟當地華人貿易商叱吒風雲40年傳奇。他們創機密電報，貿易據點遍布俄國海參崴及泰國等近10國，還捐獻給國父孫中山革命資金，珍貴歷史都藏於與各國上千商號往來的4萬多封商業書信等文件，成為著名的泰益號文書，吸引跨國學者研究。

中央研究院南部院區9月起舉辦的檔案展覽「南方．島嶼．人文」由台史所檔案館主任王麗蕉策展，內容就包括部分泰益號文書。陳國樑曾孫陳東華目前是泰益號舊址改建的日航城市酒店董事長，日前為此展特地來台，述說泰益號傳奇。

陳東華說，家族赴日源自清朝，背景是日本1630年代起鎖國，僅開放長崎與中國、荷蘭貿易，祖輩即從金門前往參與「唐船（中國帆船）貿易」。

1854年日本解除鎖國，唐船貿易結束、開放個人做生意。1866年，陳國樑在伯父邀約下，赴日繼承伯父與其他金門人合資的「泰錩號」股份，1901年與兒子陳世望成立家族商號「泰益號」。

據中研院台史所研究，泰益號當年貿易據點遍布朝鮮、中國、日本、台灣、菲律賓、印尼、馬來西亞、新加坡等各港市，與講閩南語的華商交易，種類廣含海產、乾貨、雜糧、米等。還另成立神戶支店，辦起神戶泰益商報，登載貿易商品價格。

隨著時代前進，泰益號也積極學習現代化科技，陳東華這回就帶來祖父陳世望1913年編的「新編電報」，笑說這當年是商業機密，只有來往商家才看得懂，不能給競爭對手看到。

他解釋，當時商家緊急來往得靠電報，但電報很貴，字數必須簡短，日本電報系統又只能用日文字母，祖父因此用字母和數字設計對應的漢字意義，編冊發給來往的各國商號對照參看。

打開這本電報表，可看到陳世望設計多組三個數字，分別對應「貨已裝妥」、「望再採配」等意義，乃至海產「生丁香脯」、「大生丁香」等種類，不同日文字母則對應各商號。

長崎「泰益號」第二代陳世望1913年編有「新編電報」，是當年商業機密。記者何定照／攝影

泰益號如此成功，也成國父孫中山屢來長崎募款準備革命的重要資源。陳世望外曾曾孫女梁雲卿說，外曾曾祖父等人受孫中山感召，當年都捐款協助並合影，捐款收據至今留存。

不過1940年二戰熾烈，日本停止貿易，來自金門的貿易商失去收入，紛紛四散，泰益號也在同年停止營業，因在長崎購置十餘棟房產，得以靠收租留存。陳東華說，他11個手足有些後來從大陸再去香港，有些來台灣，留在日本的則靠房租收入撐過艱困時光。

1996年，陳東華手足商議將泰益號舊址改建為日航城市酒店，「我們想這樣家族每個人都可以回來住」。為了紀念，大家還在牆壁留下該處過去填海為地所留石頭。他父親長年精心保存的泰益號文書，則在2012年寄存中研院台史所檔案館，成為珍貴民間史料。

「如果當年祖先沒在長崎買房產，戰時肯定只能回金門，帶不走的巨量文書只能處理掉！」陳東華說，他爸爸向來惜物，細心照料這些文書，天氣好時總開窗戶通風。泰益號不像一般商人不留帳簿以免惹麻煩，留下眾多帳簿，也佐證祖先記帳很實在，「不是表面的帳簿」，後人也才有機會做系統性研究。